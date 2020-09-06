06 Eylül 2020, Pazar

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Transfer kararı bekleniyor! "Boş mukaveleye imza atarım"

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'da gündeme eski futbolcusu geldi. Transferi ile alakalı Terim'in onayını bekleyen isim, boş mukaveleye imza atacağını ifade etti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 06.09.2020 11:05
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Transfer kararı bekleniyor! Boş mukaveleye imza atarım

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, bir Arda Turan örneği daha yaşanabilir...

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Transfer kararı bekleniyor! Boş mukaveleye imza atarım

Çekya ekibi Sparta Prag'la anlaşması sona eren ve şu an boşta olan Semih Kaya, Galatasaray'dan haber bekliyor.

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Transfer kararı bekleniyor! Boş mukaveleye imza atarım

Milliyet'te yer alan habere göre tecrübeli futbolcu, henüz hiçbir takıma imza atmazken eski kulübünün kararına göre hareket edecek.

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Transfer kararı bekleniyor! Boş mukaveleye imza atarım

Bu nedenle başta Kasımpaşa olmak üzere gelen teklifleri geri çeviren 29 yaşındaki oyuncu ligin başlamasına kısa bir süre kalmasına rağmen kulüpsüz durumda.

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Transfer kararı bekleniyor! Boş mukaveleye imza atarım

Bir ara Beşiktaş'ın da gündemine giren Semih Kaya, Galatasaray'dan gelebilecek teklifi düşünerek siyah-beyazlıları değerlendirmeye almadı.

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