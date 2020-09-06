Terim'den transfer isyanı! O isimlere sitem etti

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına az bir süre kala transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Fotomaçta yer alan habere göre sarı-kırmızılılara önerilen isimlere ise Fatih Terim vetosu geldi. İşte o isim ve detaylar...