06 Eylül 2020, Pazar

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Terim'den transfer isyanı! O isimlere sitem etti

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına az bir süre kala transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Fotomaçta yer alan habere göre sarı-kırmızılılara önerilen isimlere ise Fatih Terim vetosu geldi. İşte o isim ve detaylar...

Giriş Tarihi: 06.09.2020 09:23 Güncelleme Tarihi: 06.09.2020 09:43
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Terim'den transfer isyanı! O isimlere sitem etti

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir zaman kala, Galatasaray'da gündem orta saha transferi oldu.

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Terim'den transfer isyanı! O isimlere sitem etti

Sarı-kırmızılı ekip, bu kapsamda listesine bir dönem Fenerbahçe'de forma giymiş isimleri de almıştı ancak teknik direktör Fatih Terim'in olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.

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Terim'den transfer isyanı! O isimlere sitem etti

Menajerler orta sahasına takviye arayışında olan Galatasaray'a; Josef de Souza, Mehmet Ekici ve Tolgay Arslan'ı önerdi.

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Terim'den transfer isyanı! O isimlere sitem etti

Hatayspor maçından sonra Fatih Terim, yönetimle orta saha transferini görüştü. Menajerlerin getirdiği bu üç ismin de üzerini çizdi.

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Terim'den transfer isyanı! O isimlere sitem etti

Tecrübeli teknik adamın, "Bonservisleri yok diye takımı Galatasaray forması giyme şansı olmayan isimlerle doldurmak istemiyorum" diyerek rest çektiği kaydedildi.

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