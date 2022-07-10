TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Girişimler başladı

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, ilk hazırlık maçına çıktı. Sarı-kırmızılılar, Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşı karşıya geldi. Cimbom, 1-0 öne geçtiği maçta rakibine 2-1 mağlup oldu. Galatasaray'ın golü Oğulcan Çağlayan'dan gelirken, Sturm Graz'ın gollerini Rasmus Hojlund kaydetti. 13 Temmuz Çarşamba günü Macar ekibi Mol Vidi ile ikinci hazırlık maçına çıkacak olan sarı-kırmızılılar, transferde hareketli günler yaşıyor. Cimbom, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş transferlerinin ardından Porto forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira ile resmi sözleşme imzaladı. Transfer çalışmalarını sürdüren yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket ederken, 48 yaşındaki teknik adam Sturm Graz maçı sonrası transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu. Buruk, 'Kadromuzu güçlendirdiğimiz oyuncularla en iyisini yapmaya çalışacağız. Transfer devam edecek. İnşallah en kısa sürede eksiklerimizi tamamlarız. Kısa zamanda bu takım ruhunu ortaya koymayı umuyorum. İnşallah bunu da sağlayacağız' ifadelerini kullandı. Ön libero için William Carvalho ve Idrissa Gueye ile görüşmelerini sürdüren Cimbom, hücum hattını güçlendirmek için de kolları sıvadı. Forvet rotasyonundaki Mbaye Diagne'yi kadroda düşünmeyen sarı-kırmızılılar, Mostafa Mohamed'i ise uygun bir teklif gelmesi halinde elinden çıkarmayı planlıyor. Bu doğrultuda adı sık sık Haris Seferovic ve Umut Bozok ile anılan Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. ARTEM DOVBYK LİSTEYE ALINDI Sabah'ın haberine göre; Galatasaray, Fenerbahçe'nin de istediği Artem Dovbyk'i gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar SK Dnipro-1 forması giyen Ukraynalı golcü için nabız yokladığı belirtildi. Galatasaray yönetiminin önümüzdeki günlerde 25 yaşındaki golcü için somut adımlar atacağı öne sürüldü. ARTEM DOVBYK KİMDİR? Tam adı Artem Oleksandrovych Dovbyk olan futbolcu, 21 Haziran 1997 tarihinde Ukrayna'nın Cherkasy kentinde dünyaya geldi. OPFK Cherkashchyna ve Dnipro altyapılarında forma giyen Ukraynalı golcü; Zaria Balti, Midtjylland ve SönderjyskE formalarını giydikten sonra 2020/2021 sezonu öncesi SK Dnipro-1 takımına transfer oldu. Kariyerinde 132 maça çıkan 1.89 boyundaki forvet, 48 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi. Ukrayna Milli Takımı'nın da formasını giyen Dovbyk, çıktığı 11 maçta 4 gol attı. Artem Dovbyk'in kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2024'e kadar devam ediyor. 25 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.