Anasayfa Galeri TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Girişimler başladı
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Girişimler başladı

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Girişimler başladı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2022/2023 sezonunda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da arayışlar hızlandı. Şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira transferlerini açıklayan sarı-kırmızılılar, hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Adı birçok isimle anılan Galatasaray, Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcunun transferi için harekete geçti. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 10.07.2022- 18:32
GALERİ DEVAM EDİYOR
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Girişimler başladı

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, ilk hazırlık maçına çıktı.

BİZE ULAŞIN