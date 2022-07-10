TRANSFER HABERİ: Galatasaray B planını belirledi! Joao Pedro olmazsa o gelecek

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılılar, yeni sezonda iddialı bir kadro oluşturmak istiyor. Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda temaslarını sıklaştırdı. Cimbom, 10 numara transferi için girişimlere hız verdi. Büyük oranda anlaşma sağlanan Joao Pedro'da menajer engeline takılan ve şu an için frene basan Sarı-Kırmızılılar bir başka Brezilyalı yıldızı gündemine aldı. 3 YIL SÖZLEŞMESI DAHA VAR Galatasaray'ın kısa süre içinde 24 yaşındaki futbolcunun kulübü Midtjylland ile masaya oturması bekleniyor. Danimarka kulübü ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Evander'in Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 7.5 milyon Euro. Geçen sezon 47 maçta 17 gol atıp 11 asist yaparak tüm dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı futbolcuyla Avrupa'nın 5 büyük liginden çok sayıda kulübün ilgilendiği belirtiliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla istediği ve listenin ilk sırasında aldığı Joao Pedro konusunda girişimlerin olumsuz sonuçlanması halinde Evander için resmi teklif yapılacağı ifade ediliyor. 148 MAÇTA 43 GOL KAYDETTİ 2019 yılında 2.5 milyon Euro karşılığında Midtjylland transfer olan Sambacı, Danimarka ekibinde 148 maçta 43 gol atıp 34 asist yaptı. 24 yaşındaki Evander Ferreira 10 numara ve 8 numara pozisyonlarında görev yapıyor. FATİH TERİM DE ONU TAKIMDA İSTEMİŞ Teknik direktör Fatih Terim'in ısrarına karşın ekonomik nedenlerden dolayı transfer gerçekleşmemişti. Cimbom şimdi yeniden Sambacı'nın transferini istiyor.