Anasayfa Galeri TRANSFER HABERİ: Galatasaray B planını belirledi! Joao Pedro olmazsa o gelecek
TRANSFER HABERİ: Galatasaray B planını belirledi! Joao Pedro olmazsa o gelecek

TRANSFER HABERİ: Galatasaray B planını belirledi! Joao Pedro olmazsa o gelecek

Okan Buruk'un çok istediği Joao Pedro konusunda girişimlerini sürdüren Sarı-Kırmızılılar'ın görüşmelerin olumsuz sonuçlanması durumunda B planını belirlediği öğrenildi. Pedro'da menajer şoku yaşayan Cimbom, gündeme bir sambacı daha aldı. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 10.07.2022- 06:43 Güncelleme Tarihi: 10.07.2022- 06:43
BİZE ULAŞIN