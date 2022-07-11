TRANSFER HABERİ: Galatasaray’a yeni Emmanuel Eboue! Avrupa devlerinde forma giydi

Galatasaray'da yeni sezon öncesi hazırlıklar sürüyor. Sarı kırmızılılar, ilk hazırlık maçında Sturm Graz'a 2-1 mağlup oldu. Cimbom'da bir yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Kadroda çok büyük bir değişim için kolları sıvayan Galatasaray yönetiminden sürpriz bir hamle geldi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda yerli sağ bek takviyesini gündemine alan Sarı-Kırmızılılar, listenin ilk sırasındaki Mert Müldür için Sassuolo'nun yüksek talebi nedeniyle geri adım atmıştı. DİĞER İSİMLER YETERSIZ! Yönetimin yabancı sağ bek transferi için harekete geçtiği öğrenildi. Takvim'in haberine göre, Sarı-Kırmızılılar'da listenin ilk sırasında Serge Aurier yer alıyor. Son olarak La Liga'nın güçlü ekiplerinden Villarreal'de forma giyen Fildişili futbolcu 24 maçta görev yaptı. Ayrıca 2 asistlik performans sergiledi. İspanyol kulübüyle sözleşme uzatmayan ve boşa çıkan 29 yaşındaki Aurier'in menajeriyle görüşme yapılacağı öğrenildi. Aurier, kariyerinde önemli takımlarda forma giydi. Yıldız futbolcu Lens, Toulouse, PSG ve Tottenham Hotspur formalarını giydi. 25 MİLYON ÖDENDİ Tecrübeli yıldızın yıllık 2.5 milyon Euro maaş beklentisi olduğu ve kısa süre içinde pazarlıkların başlayacağı ifade edildi. YENİ BİR EBOUE ETKİSİ YARATABİLİR Fildişili futbolcunun, Sarı-Kırmızılılar'ın unutulmaz sağ beki olan vatandaşı Emmanuel Eboue gibi bir etki yaratabileceği belirtiliyor