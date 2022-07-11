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TRANSFER HABERİ: Galatasaray’a yeni Emmanuel Eboue! Avrupa devlerinde forma giydi

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a yeni Emmanuel Eboue! Avrupa devlerinde forma giydi

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Yerli sağ bek transferi için girişimlerden şu ana kadar sonuç alamayan Sarı-Kırmızılılar sürpriz bir hamle yaptı. Cimbom, şu anda bonservisi elinde olan yıldız futbolcu için devreye girdi. Aslan, transferin Emmanuel Eboue etkisi yapacağı görüşünde. İşte o isim ve transferin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 11.07.2022- 06:43 Güncelleme Tarihi: 11.07.2022- 06:43
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