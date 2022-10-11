TRANSFER HABERİ: Galatasaray’dan sezon sonu için golcü operasyonu! Hedefteki isim ortaya çıktı

Gözünü bu sezon şampiyonluğuna diken Galatasaray, yaz transfer döneminde önemli yıldızları kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar; Mauro Icardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira, Haris Seferovic, Juan Mata ve Lucas Torreira gibi dünyaca ünlü oyuncuları takıma dahil etti. Galatasaray Spor Toto Süper Lig'e de iyi bir başlangıç yaptı. Sarı kırmızılılar, ilk 8 haftada 5 galibiyet elde etti. Cimbom, 5 galibiyetin yanı sıra 2 beraberlik aldı. Ayrıca 1 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, böylelikle 9. hafta sonunda 17 puana ulaştı. Ayrıca Galatasaray 1 haftayı da BAY geçti. Sarı-kırmızılı ekip bu sezon hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Cimbom gelecek yıllar içinse Avrupa yeniden şampiyonluğunu hedefliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Erden Timur, şu ifadeleri kullandı: 'Takım yaşlı deniyor ama geçen seneden yaş ortalaması iki yaş daha düşük. Kendisini ispat etmiş, elit takımlardan teklif alan iki oyuncu da var.' '23-24-25 yaş olduğunda rakamlar daha farklı oluyor. Neye ikna ettik, bir plan anlattık. Bence samimiyete, kararlılığa ikna olur.' 'Tekrar Avrupa şampiyonu olacağız dedik. Akademi organizasyonundan tutup da, uluslararası futbol insanlarıyla bir şeyler ortaya koyduk. Finansmanı da anlattık. Uzun sürüyor. Esnemedik. Dediğimiz gibi, bizim için bir turnusoldu. Karakterli oyuncular. Sadece winner karakterli değil. Uluslararası bir şirketle 15-16 sayfalık karakter analizi yaptırdık. Çok önemli karakterler getirdik.' 'Farklı stratejilerimiz var. Scouting anlamında farklı bir yapılanma oluşturacağız.' 'Değişiklikler olacak. 7 ayrı bölgeye ayrılıyoruz. Oyuncu analiz, takip kısmı farklı bir şekilde çalışacağız. Bunların izlenmesi yazılımla olacak. Hepsi gelecek seneki havuzu geliştirmek için olacak. Galatasaray sadece kendisine alacağı değil, alıp kiralayacağı oyuncular olacak. Sadece bizden yetişen oyuncudan para kazanmayacağız. Başka kulüplere de göndererek geniş bir planımız var.' 'Çok çok hayal isimlere bile gittik. İnsan hayaline sınır çizmeyecek. Şu anda isimleri veremiyorum.' 'Çünkü önümüzdeki dönemler için o diyaloğu ve samimi süreci devam ettireceğiz.' Galatasaray'da ocak ayı ve sezon sonu için transfer çalışmaları şimdiden başladı. Teknik Direktör Okan Buruk'un, yapılan hamlelerden memnun kalsa da ocak ayı ve sezon sonunda belli başlı bölgelere transfer istediği ifade ediliyor. Sarı-kırmızılılarda Icardi ile 1 yıllığına anlaşma yapılmıştı. Sezon sonunda Arjantinli yıldızla yola devam etme olasılığı pek mümkün görünmüyor. Cimbom, golcü transferi için şimdiden harekete geçti. Sarı-kırmızılıların radarına aldığı isimlerden biri ortaya çıktı. Galatasaray'ın Rangers forması giyen Kolombiyalı golcü Alfredo Morelos ile ilgilendiği belirtildi. 26 yaşındaki forvetin İskoç ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bunu fırsat bilen Galatasaray yönetimi, Kolombiyalı santrforu sezon sonunda bedelsiz olarak renklerine bağlamak istiyor. Bu sezon Rangers'ta 9 maça çıkan Morelos, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi. 26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olarak belirtiliyor. Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Alfredo Jose Morelos Avilez, 21 Haziran 1996 doğumlu. 26 yaşındaki Kolombiyalı yıldız adayı 2013 yılında ülkesinin Medellin takımında profesyonel oldu. Kısa süre içerisinde kendisini gösteren Morelos, 2016 yışında Finlandiya ekibi HJK Helsinki'ye kiralandı. Morelos'un performansından memnun kalan Helsinki, 500 bin Euro'ya golcü futbolcuyu bonservisiyle birlikte kadrosuna kattı. Helsinki'de 62 maçta attığı 48 gol, Morelos'a Glasgow Rangers kapılarını açtı. Morelos, 1 Temmuz 2017'de 1.2 milyon Euro'ya Rangers'a gitti. Kolombiyalı yıldız İskoç ekibinde toplamda 233 maça çıktı ve 114 gol 52 asistlik performans sergiledi.