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TRANSFER HABERİ: Galatasaray’dan sezon sonu için golcü operasyonu! Hedefteki isim ortaya çıktı

TRANSFER HABERİ: Galatasaray’dan sezon sonu için golcü operasyonu! Hedefteki isim ortaya çıktı

Transfer haberi: Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen ve gelecek sezonlarda da Avrupa'da şampiyonluk hedefini kendine koyan sarı-kırmızılı ekipte, sezon sonu için transfer çalışmaları erken başladı. Cimbom, kulübüyle olan sözleşmesi bitecek olan yıldız golcüyü radarına aldı. İşte o isim... (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 11.10.2022- 10:51 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022- 10:51
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray’dan sezon sonu için golcü operasyonu! Hedefteki isim ortaya çıktı

Gözünü bu sezon şampiyonluğuna diken Galatasaray, yaz transfer döneminde önemli yıldızları kadrosuna kattı.

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