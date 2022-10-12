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GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Cimbom’da o isme teklif! Gitmeye sıcak bakıyor...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Cimbom'da o isme teklif! Gitmeye sıcak bakıyor...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray'da zaman zaman iyi zaman zaman ise eleştirilen bir performansa imza atan yıldız isim için Suudi Arabistan'dan teklif geldi. Sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu bu teklife sıcak bakıyor. İşte o futbolcu ve detaylar...(GS SPOR HABERLERİ)
Yayın Tarihi: 12.10.2022- 05:59 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022- 05:59
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Cimbom’da o isme teklif! Gitmeye sıcak bakıyor...

Galatasaray ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan 37 yaşınrdaki Fransız santrfor Bafetimbi Gomis'e ciddi bir teklif geldi.

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