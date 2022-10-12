GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Cimbom’da o isme teklif! Gitmeye sıcak bakıyor...

Galatasaray ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan 37 yaşınrdaki Fransız santrfor Bafetimbi Gomis'e ciddi bir teklif geldi. Takvim'in haberine göre Suudi Arabistan kulübü Al Taawon'un Gomis'e yıllık 1.5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Bafetimbi Gomis'in, sözleşmesi sezon sonunda biteceği için bu cazip teklife sıcak baktığı öğrenildi. Gomis'in transferi ile ilgili olarak son sözü ise Okan Buruk söyleyecek. Zira Seferovic'ten istediği verimi alamayan başarılı teknik adamın nasıl karar vereceği merak konusu oldu. Icardi'nin de çalkantılı özel hayatı nedeniyle zor bir kararın eşiğinde olduğu olduğu ifade ediliyor Attığı kritik gollerle birçok maçta Galatasaray'ın kurtarıcısı olan tecrübeli santrforun ayrılışına izin vermek o kadar kolay bir karar olmayacak. BURUK İÇİN ZOR KARAR Gomis, bu sezon Galatasaray forması ile 4'ü ilk 11'de olmak üzere 8 lig maçına çıktı. Fransız santrfor bu maçlarda 4 kez fileleri sarsmayı başardı. GOMIS BU SEZON NE YAPTI? Fransız forvet bu karşılaşmalarda 4 gol kaydetti. Fransız golcü, 8 maçın 4'ünde ilk 11'de sahaya çıktı. Gomis bu maçlarda 354 dakika görev aldı. Gomis'in sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılında sona erecek.