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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sacha Boey’a 3 talip birden! G.Saray’ın bonservis beklentisi...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sacha Boey'a 3 talip birden! G.Saray'ın bonservis beklentisi...

Galatasaray'da sezon öncesi kadroda düşünülmeyen ve satış listesine konulan Sacha Boey, bu sezon gösterdiği performansla küllerinden doğdu. Sezon öncesi kampında kendisine yer bulamayan 22 yaşındaki futbolcu, formayı sırtına geçirdi ve ardından teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Genç sağ beke Fransa'dan 3 talip çıkarken, sarı-kırmızılı kulüp bonservisini belirledi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 09.10.2022- 22:31 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022- 07:45
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sacha Boey’a 3 talip birden! G.Saray’ın bonservis beklentisi...

Galatasaray'da bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri çeken Sacha Boey, Fransızlar'ın markajında...

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