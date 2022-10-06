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TRANSFER HABERİ: Galatasaray’dan sezon sonu hamlesi! Bedavaya dünya yıldızı

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan sezon sonu hamlesi! Bedavaya dünya yıldızı

Galatasaray transfer haberi: Gözünü bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğa diken Cimbom, gelecek yıllar için de Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor. Bu noktada Başkanvekili Erden Timur'un önderliğinde önemli hamleler yapan sarı-kırmızılılardan flaş bir hamle geldi. Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız kanat oyuncusu için temaslara başladı. İşte o isim... (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 06.10.2022- 09:58 Güncelleme Tarihi: 06.10.2022- 10:06
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray’dan sezon sonu hamlesi! Bedavaya dünya yıldızı

Gözünü bu sezon şampiyonluğuna diken Galatasaray, yaz transfer döneminde önemli yıldızları kadrosuna kattı.

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