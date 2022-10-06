TRANSFER HABERİ: Galatasaray’dan sezon sonu hamlesi! Bedavaya dünya yıldızı

Gözünü bu sezon şampiyonluğuna diken Galatasaray, yaz transfer döneminde önemli yıldızları kadrosuna kattı. Dursun Özbek ve yönetimi; Mauro Icardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira, Haris Seferovic, Juan Mata ve Lucas Torreira gibi dünyaca ünlü oyuncuları takıma kazandırdı. Galatasaray Spor Toto Süper Lig'e de iyi bir başlangıç yaptı. Sarı kırmızılılar, ilk 8 haftada 5 galibiyet elde etti. Cimbom, 5 galibiyetin yanı sıra 2 beraberlik aldı. Ayrıca 1 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Aslan, böylelikle 8 hafta sonunda 17 puana ulaşmış oldu. Sarı-kırmızılı ekip bu sezon şampiyonluk için hedefini belirlemiş durumda. Cimbom, sadece lig şampiyonluğu hedeflemiyor... Sarı-kırmızılılarda başkanvekili Erden Timur, yeniden Avrupa şampiyonu olacaklarını ifade etmişti. Timur şu ifadeleri kullanmıştı: 'Takım yaşlı deniyor ama geçen seneden yaş ortalaması iki yaş daha düşük. Kendisini ispat etmiş, elit takımlardan teklif alan iki oyuncu da var.' '23-24-25 yaş olduğunda rakamlar daha farklı oluyor. Neye ikna ettik, bir plan anlattık. Bence samimiyete, kararlılığa ikna olur.' 'Tekrar Avrupa şampiyonu olacağız dedik. Akademi organizasyonundan tutup da, uluslararası futbol insanlarıyla bir şeyler ortaya koyduk. Finansmanı da anlattık. Uzun sürüyor. Esnemedik. dediğimiz gibi, bizim için bir turnusoldu. Karakterli oyuncular. Sadece winner karakterli değil. Uluslararası bir şirketle 15-16 sayfalık karakter analizi yaptırdık. Çok önemli karakterler getirdik.' 'Farklı stratejilerimiz var. Scouting anlamında farklı bir yapılanma oluşturacağız. Değişiklikler olacak. 7 ayrı bölgeye ayrılıyoruz. Oyuncu analiz, takip kısmı farklı bir şekilde çalışacağız. Bunların izlenmesi yazılımla olacak. Hepsi gelecek seneki havuzu geliştirmek için olacak. Galatasaray sadece kendisine alacağı değil, alıp kiralayacağı oyuncular olacak. Sadece bizden yetişen oyuncudan para kazanmayacağız. Başka kulüplere de göndererek geniş bir planımız var.' 'Çok çok hayal isimlere bile gittik.' 'İnsan hayaline sınır çizmeyecek.' 'Şu anda isimleri veremiyorum.' 'Çünkü önümüzdeki dönemler için o diyaloğu ve samimi süreci devam ettireceğiz.' 20 Galatasaray'da ocak ayı ve sezon sonu için transfer çalışmaları şimdiden başladı 21 Teknik Direktör Okan Buruk'un, yapılan hamlelerden memnun kalsa da ocak ayı ve sezon sonunda belli başlı bölgelere transfer istediği ifade ediliyor. Gelecek yıllarda yeniden Avrupa kupasını kazanmak isteyen Cimbom, gözünü dünya yıldızlarına dikti. Galatasaray için Ronaldo iddiaları ortaya atılmışken asıl hedefin ise çok farklı olduğu ortaya çıktı. Cimbom'un, yaz transfer döneminde de ilgilendiği Memphis Depay için temaslarını sürdürdüğü ifade edildi. Galatasaray, Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki yıldızı bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor. Depay bu sezon Barcelona formasıyla 3 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti. Yıldız oyuncu kariyerinde PSV, Manchester United, Lyon ve Barcelona formalarını giydi. Depay kariyerinde toplamda 418 maça çıkarken 159 gol, 97 asistlik performans ortaya koydu. 28 yaşındaki futbolcu hücum hattının her yerinde forma giyebiliyor. Depay ayrıca Hollanda Milli Takımı ile 80 maça çıktı ve 42 gol kaydetme başarısı gösterdi. MEMPHIS DEPAY KİMDİR? Memphis Depay, Ganalı bir baba ile Hollandalı bir annenin oğlu. Anne-babası Memphis 4 yaşındayken boşanıyorlar ve babasını bir daha hiç görmüyor. Dedesi ve annesi ile birlikte büyüyor. 9 yaşında VV Moordrecht takımında futbola başlıyor. 2003 yılında Sparta Rotterdam'a transfer oldu. 2006 yılında PSV alt yapısına transfer oldu. PSV'deki altyapı hocası Memphis için 'çok sinirli bir çocuk' notu düşmüş. Memphis'e terapi görmesini tavsiye etmişler. O günden beri Memphis bir yaşam koçu ile birlikte çalışıyor ve öfke yönetimi terapisi görüyor. 2011 yılında da PSV profesyonel oldu. 7 Mayıs 2015'te kulübün resmi sitesinden transferinin gerçekleştiği bildirildi ve yaklaşık 30 Milyon Euro bedelle Manchester United'a transfer oldu. Ayrıca çevresinde hiç kimsenin kendisine 'Depay' soyadıyla seslenmesini istemiyor. Onunla röportaj yapacak olan basın mensuplarını, kulüp yetkilileri, 'Depay diye hitap etmeyiniz' diye uyarıyor. 2016-17 sezonu kış transfer döneminde 16 milyon Euro karşılığında Lyon'a transfer olmuştur. 2021 yazında Barcelona'ya bedelsiz olarak transfer oldu ve Katalan ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Barcelona'da 41 maçta forma giyerken 14 gol 2 asistle oynadı. Depay'ın bu sezon sonunda Katalan ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Galatasaray'da başkanvekili Erden Timur'un bu transferde aktif rol oynaması bekleniyor.