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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk reçeteyi yazdı! Milot Rashica ilk 11’e

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk reçeteyi yazdı! Milot Rashica ilk 11'e

Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk, takımda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Özellikle hücum hattının performansından memnun olmayan Buruk, kanatlarda değişikliğe gidecek. İşte Okan Buruk'un planı...
Yayın Tarihi: 07.10.2022- 06:30 Güncelleme Tarihi: 07.10.2022- 06:30
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