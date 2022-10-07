GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk reçeteyi yazdı! Milot Rashica ilk 11’e

Galatasaray'da hazırlıklar Okan Buruk önderliğinde devam ediyor. Süper Lig'de kalesini 4 maçta rakip forvetlere kapatan Galatasaray, savunmasını oturttu ancak gol atma sorununu henüz çözemedi. Teknik direktör Okan Buruk ise bu sorunun üzerine yoğunlaştı. Gomis dışındaki isimlerden katkı alamayan sarı-kırmızılı takımda eleştiri okları, kenar oyuncuları Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'na çevrildi. Yeni transfer Milot Rashica'nın antrenmanlardaki performansından etkilenen teknik heyet ise 'Rashica'yı ilk 11'de kullanmalıyız'' görüşünde birleşti. İKİ KANATTA DA OYNAMASI AVANTAJ Yunus-Kerem ikilisinden birisinin yerine formayı alması beklenen Kosovalı yıldız, iki kanatta da oynama özelliğine sahip. Teknik direktör Okan Buruk, forveti İcardi'yi kenardan Rashica ile tamamlamanın planlarını yapmaya başladı. Transferin son günü Norwich'ten alınan Milot Rashica'nın kiralık sözleşmesine 15 milyon Euro bonservis talep edildiği için satın alma opsiyonu koyulmadı. Sabah'ın haberine göre; sol bekte yerli oyuncu kullanmaya karar veren Buruk, Emre Taşdemir ve Berkan Kutlu'yu bu bölgede denemeye başladı. Milot Rashica, Süper Lig'de iki maça çıkarken, sadece 8 dakika süre aldı. 26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro. ICARDI GAZA BASTI Bu haftayı bay geçecek olan Galatasaray, 15 Ekim'de oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Adana maçı öncesi gittiği Arjantin'den dönen ve önceki gün Florya'da idmana çıktı. Icardi, dün de özel olarak kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı.