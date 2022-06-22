TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da yaprak dökümü! Okan Buruk o isimleri kadroda düşünmüyor

Galatasaray'da yeni sezon öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Domenec Torrent ile yollar ayrıldı. İspanyol çalıştırıcı ile yolların ayrılmasından sonra prensip anlaşmasına varılan Okan Buruk İstanbul'a iniş yaptı. Buruk'un uzun zamandır Fransa'dan takımı takip ettiği ve Galatasaray'ın eksiklerini bildiği öğrenildi. Okan Buruk'un özellikle orta saha ve forvet hattında önemli değişiklik yapmayı düşündüğü belirtildi. BURUK'TAN FLAŞ KARAR! Başarılı çalıştırıcının yeni sezonda, Diagne, Gomis ve Mohamed'i kadroda tutmayı düşünmediği ifade edildi. Sarı-kırmızılı ekibin, 3 isimle de yollarını ayırmayı planladığı gelen haberler arasında. Galatasaray'da 3 forvetin ayrılığı sonrası forvet transferi için harekete geçilecek. MİLLİ GOLCÜ LİSTEDE Sarı-kırmızılıların gündeminde Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Güven Yalçın ve Halil Dervişoğlu gibi isimler bulunuyor. Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımda bulunan Halil Dervişoğlu'nun bu sefer bonservisini almayı düşünüyor. FERNANDO VE TORREIRA BOMBASI Sarı-kırmızılılar ayrıca orta saha transferi için Antalyaspor'dan Fernando, Arsenal'dan da Lucas Torreira ismini gündemine aldı. Geçtiğimiz sezon Taylan-Berkan ve Cicaldau üçlüsüyle çok sıkıntılar yaşayan Galatasaray, orta sahaya en az 2 transfer yapacak. ONYEKURU GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI Sarı-kırmızılılar ayrıca Babel ve Feghouli'nin ayrılığı sonrası kanat transferi için eski oyuncusu Onyekuru ile ilgileniyor. Geçtiğimiz günlerde Yunan basınında çıkan haberlerde sarı-kırmızılı yönetimin Nijeryalı oyuncu için görüşmelere başladığı ifade edilmişti. Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'u resmen açıkladıktan sonra transferde gaza basacak.