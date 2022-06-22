Anasayfa Galeri TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da yaprak dökümü! Okan Buruk o isimleri kadroda düşünmüyor
TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da yaprak dökümü! Okan Buruk o isimleri kadroda düşünmüyor

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da yaprak dökümü! Okan Buruk o isimleri kadroda düşünmüyor

Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı ekipte yeni sezon öncesi hareketli saatler yaşanıyor. Domenec Torrent ile yollarını ayıran Galatasaray yönetimi, teknik direktörlük görevi için Okan Buruk'la el sıkıştı. Cimbom'u birkaç aydır takip eden deneyimli hoca, yönetime raporunu sundu. İşte Galatasaray'ın transferde ilgilendiği isimler ve Okan Buruk'un kadroda düşünmediği isimler... (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 22.06.2022- 11:36 Güncelleme Tarihi: 22.06.2022- 11:39
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