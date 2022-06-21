Anasayfa Galeri Galatasaray'da Domenec Torrent ile yapılan görüşmeler ortaya çıktı! Tazminatı...
Galatasaray’da Domenec Torrent ile yapılan görüşmeler ortaya çıktı! Tazminatı...

Galatasaray'da Domenec Torrent ile yapılan görüşmeler ortaya çıktı! Tazminatı...

Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör krizi sonuçlandı. Galatasaray'da Torrent ile yollar ayrılırken görüşmelere ait detaylar da ortaya çıktı. İspanyol çalıştırıcının, tazminatının tamamını istediği ifade edilirken, o rakam da belli oldu. İşte o görüşmenin detayları... (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 21.06.2022- 22:57 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022- 22:59
BİZE ULAŞIN