Galatasaray’da Domenec Torrent ile yapılan görüşmeler ortaya çıktı! Tazminatı...

Galatasaray'da teknik direktör krizi sonuçlandı. Sarı-kırmızılılarda Torrent ile yollar ayrılırken görüşmelere ait detaylar da ortaya çıktı. Okan Buruk ile anlaşan Galatasaray, Domenec Torrent'in sözleşmesini fesh etmek için dün İspanyol hocayla bir görüşme yaptı. İspanyol hoca alacakları ve gelecek sezon ki hak edişlerinin tamamını istedi. Gelecek sezon için ekibiyle 2.2 milyon Euro hak edişi olan İspanyol hocanın 5 aylık çalışması için de 1.3 milyon Euro alacağı bulunuyor. Torrent sözleşmesini feshetmek için toplam 3.5 milyon Euro istedi. Takvim'in haberine göre Galatasaray'a geldiği günden beri İspanyol hocaya çok cüzi bir ödeme yapıldığı tüm faturanın yeni yönetime bırakıldığı öğrenildi. Galatasaray Yönetimi'nin İspanyol hocayı ikna etmek için yoğun çaba sarfettiği belirlendi. 3.5 milyon Euro ödenirse 158 gün görevde kalan Torrent'in günlüğü 405 bin liraya gelecek. Sportif Direktör Sensibile'ye da 5 ay için 650 bin Euro (12 milyon TL) ödenecek. İtalyan Sportif direktörün günlüğü de 100 bin lirayı bulacak. Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi tarafından göreve getirilen Sensibile 5 ay için 650 bin Euro'yu cebine koydu. 150 gün görevde kalan İtalyan sportif direktörün günlüğü böylelikle 100 bin lirayı buluyor. Sensibile'ye ödenecek para sosyal medyada büyük tepki çekerken İtalyan futbol adamı alacağında hiç indirim yapmadı. Bununla birlikte sarı-kırmızılıların anlaştığı Okan Buruk, İstanbul'a iniş yaptı. Galatasaray'ın kısa zaman içerisinde Okan Buruk ismini açıklaması bekleniyor.