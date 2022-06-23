Anasayfa Galeri GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan transfer kararı! 4 futbolcu birden...
GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk’tan transfer kararı! 4 futbolcu birden...

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan transfer kararı! 4 futbolcu birden...

Seçim arifesinden çıkan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek oldu. Sarı-kırmızılıların yeni patronu, sportif direktör Pasquale Sensibile ile yollarını ayırırken yerine ise Cenk Ergün'ü getirdi. Yeni sezonda takımı Okan Buruk'a emanet eden Cimbom, görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) da bildirdi. 48 yaşındaki çalıştırıcının gelir gelmez ise takımdaki oyuncular konusunda hızlı bir karar vermesi bekleniyor. Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Aslan'da transfer konusunda ise karar çıktı. İşte karar verilen o 4 futbolcu ve Galatasaray'daki son gelişmeler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 23.06.2022- 10:30 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022- 10:59
GALERİ DEVAM EDİYOR
GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk’tan transfer kararı! 4 futbolcu birden...

Galatasaray'da 11 Haziran'da seçime gidildi ve sarı-kırmızılıların 39. başkanı Dursun Özbek oldu.

BİZE ULAŞIN