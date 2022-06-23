GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk’tan transfer kararı! 4 futbolcu birden...

Galatasaray'da 11 Haziran'da seçime gidildi ve sarı-kırmızılıların 39. başkanı Dursun Özbek oldu. Sarı-kırmızılıların yeni başkanı Özbek, geçtiğimiz günlerde atıl durumda bulunan Galatasaray Adası'nda incelemelerde bulundu ve Milli Emlak ile görüşülerek adanın 3/4 parselinin 30 yıllığına kiralanması için görüşmelere başladığını söyledi. Projeler konusunda hızlı bir başlangıç yapan Dursun Özbek, sportif direktör Pasquale Sensibile ve teknik direktör Domenec Torrent ile yollarını ayırdı. Cimbom'da sportif direktörlüğe Cenk Ergün getirilirken, kurumsal iletişim direktörü ise Murat Bereket oldu. Sarı-kırmızılılar ayrıca takımı Okan Buruk'a emanet ederken, 48 yaşındaki çalıştırıcı İstanbul'a geldi. Deneyimli hoca ilk açıklamasında, 'Daha sonuçlanmış bir şey yok. O yüzden bu konuyla ilgili konuşmayacağım. Burada olmak güzel, bu konuyla ilgili ilerleyen günlerde daha net konuşuruz. Şu an bu konuyla ilgili fazla konuşamıyorum. Konuştuğum zaman rahat rahat konuşuruz.' ifadelerini kullandı. RESMEN AÇIKLANDI Bu gelişmeler sonrası Galatasaray, teknik direktörlük için Okan Buruk'la görüşmelere başlandığı ve sözleşme detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Buruk, 17 milyon TL net ücret alacak. Ayrıca sözleşme devam ederse opsiyon yılında da 20 milyon TL gelir elde edecek. Deneyimli çalıştırıcı, kadronun omurgasına dokunmayıp gelecek oyuncularla birlikte yeni takımını oluşturacak. BABEL VE FEGHOULI GİTTİ! Cimbom'da sözleşmeleri biten Sofiane Feghouli ve Ryan Babel'e yeni mukavele önerilmedi ve yollar ayrıldı. Cezayirli kanat yıllık 4 milyon Euro kazanırken, Hollandalı yıldız ise 2.5 milyon Euro net ücret alarak takımın en çok kazanan 2 oyuncusu arasında yer alıyordu. Aslan 2 oyuncunun gitmesiyle birlikte maaş yükünü 6.5 milyon Euro azalttı. Takımın şu an en çok kazanan oyuncusu ise aldığı 2.5 milyon Euro net ücretle Fernando Muslera... KİRALIKTAN DÖNENLER BOMBA GİBİ! Galatasaray geçtiğimiz sezon yerli futbolcu olarak Okan Kocuk, Yunus Akgün, Oğulcan Çağlayan, Emin Bayram, Emre Akbaba gibi isimleri çeşitli takımlara kiralarken; bu oyuncular gittikleri takımın vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Cimbom'un bu sezon yerli alternatifi geçtiğimiz yıla göre bir hayli rahatlayacak. Aynı şekilde Luyindama, Sekidika ve Ozornwafor da kiralıktan dönen yabancılar oldu. Cimbom'da tüm bunlar göz önüne alındığında yabancı sayısı ise 14 oldu. Yeni transferlere yer açmak için yabancı oyuncularıyla yol ayrımına gitmek zorunda olan Cimbom'da, bu konuda ise flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör olacak Okan Buruk'un raporuna göre kadroda yenilenmeye gidecek Aslan, özellikle yabancılar konusunda ise ince eleyip sık dokuyacak. DIAGNE'NİN KALMASI BEKLENMİYOR 2019'un devre arasında Kasımpaşa'dan transfer edilen Mbaye Diagne, sarı-kırmızılılarda beklenen performansı gösteremedi. Senegalli yıldız Cimbom'un skor yükünü çekemezken, bu süreçte Club Brugge ve West Bromwich'e kiralandı. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki santrfor, Cimbom'dan yıllık 2.4 milyon Euro alıyor ve Muslera'dan sonra en çok kazanan oyuncu konumunda bulunuyor. LUYINDAMA İLE DEVAM EDİLMEYECEK 8 milyon Euro bonservis ödenerek kadroya dahil edilen Luyindama, milli takımda yaşadığı sakatlıktan sonra düşüşüne engel olamadı. Devre arasında Al Waawon'a kiralanan Demokratik Kongolu yıldızla devam edilmesi planlanmazken, beklenen bonservis ise 3 milyon Euro... SEKIDIKA TEKRAR KİRALANABİLİR 2021'in devre arasında Jesse Sekidika'yla sözleşme imzalayan Cimbom, Nijeryalı oyuncuyu sırasıyla Konyaspor, OH Leuven ve Eyüpspor'a kiraladı. 25 yaşındaki oyuncu tekrar kiralanabilir veya iç transferde takas olarak kullanılabilir. OZORNWAFOR GİDİCİ Sarı-kırmızılıların gelecek vaat etmesi nedeniyle kadrosuna kattığı Valentine Ozornwafor, Almeria ve Charleroi'ye tecrübe kazanması için kiralandı. 23 yaşındaki Nijeryalı ismin 1 yıl daha sözleşmesi bulunurken, uygun bir teklif gelmesi halinde ayrılığına sıcak bakılabilir. 1 TAŞLA 3 KUŞ! Galatasaray bu 4 oyuncuyla yollarını ayırması durumunda maaş yükünü hafifletip yabancı kontenjanında yer açmış olacak. Sarı-kırmızılılar aynı zamanda yeni transferlere kaynak da oluşturacak.