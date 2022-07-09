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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom’da Mohamed ve Diagne yolcu! Forvete sürpriz aday!

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Mohamed ve Diagne yolcu! Forvete sürpriz aday!

Galatasaray'da transferde harekli saatler yaşanıyor. Hem yabancı konusunda dikkat eden hem de maddi gelir elde etmek isteyen sarı-kırmızılılarda yeni sezonda Diagne ve Mostafa Mohamed takımdan ayrılacak gibi gözüküyor. Bu gelişmelerin ardında Okan Buruk'un pivot ve güçlü forvet talebi için gaza basan yönetim listesine sürpriz bir ismi aldı. İşte son detaylar... (GS SPOR HABERLERİ)
Yayın Tarihi: 09.07.2022- 11:30 Güncelleme Tarihi: 09.07.2022- 11:37
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom’da Mohamed ve Diagne yolcu! Forvete sürpriz aday!

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

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