GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom’da Mohamed ve Diagne yolcu! Forvete sürpriz aday!

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. 2022/2023 sezonuna mutlak şampiyonluk parolasıyla giriş yapacak olan sarı-kırmızılılar, transferde atağa kalktı. Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira takviyeleriyle yaz transfer dönemine giriş yapan sarı-kırmızılılar, durmak bilmiyor. Galatasaray'da teknik patron Okan Buruk'un talimatıyla hareket eden sarı-kırmızılı yönetimin transferleri kampa yetiştirmek için yoğun uğraş verdiği ve bazı isimlerin transferlerini bitirmeye yakın olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılılarda özellikle golcü konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Yabancı kontenjanını da göz önüne alan yönetim Diagne ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Mostafa Mohamed'e gelecek tekliflere göre de oyuncunun satılabileceği iddia edildi. Galatasaray'da bu gelişmeler yaşanırken özellikle Okan Buruk'un pivot ve güçlü forvet talebi öne çıktı. Buna göre hareket eden yönetim kariyerini Benfica'da sürdüren yıldız isim için düğmeye bastı. O İSİM HARIS SEFEROVIC Forvet transferi yapmak isteyen Galatasaray, Benfica forması giyen Haris Seferovic'i gündemine aldı. Benfica Teknik Direktörü Ruben Amorim'in İsviçreli golcüyü yeni sezonda kadroda düşünmediği öğrenildi. Fotomaç'ın haberine göre; Benfica Başkanı Rui Costa ile Galatasaray Futbol Direktörü Erden Timur ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve Costa'nın Ergün'e Seferovic'i önerdiği belirtildi. Galatasaray yönetiminin Haris Seferovic transferi için önümüzdeki günlerde resmi girişimlerde bulunması bekleniyor. Geçen sezon Benfica formasıyla 15 maça çıkan deneyimli forvet, 5 gol ve 3 asist kaydetti. Seferovic özellike yan toplarda oldukça başarılı bir istatikle performans sergiliyor. SEFEROVIC KİMDİR? 185 cm boyunda ve 88 kilo olan Haris Seferovic, Sol ayağını kullanmaktadır. Primeira Liga ekiplerinden Benfica'da forma giymektedir.