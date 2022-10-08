Anasayfa Galeri TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe istemişti Galatasaray devreye girdi! Devre arasında flaş gelişme
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe istemişti Galatasaray devreye girdi! Devre arasında flaş gelişme

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe istemişti Galatasaray devreye girdi! Devre arasında flaş gelişme

Yaz transfer döneminde iddialı bir kadro kuran Galatasaray, Süper Lig'de ilk 8 haftada iyi sonuçlar aldı. Teknik Direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda kadrosunu güçlendiren sarı kırmızılılar, şimdi de gözünü ocak ayına çevirdi. Buruk'un isteği sonrası devre arasında 1 ya da 2 transfer yapılması kararı alındı. Yönetim transfer çalışmalarına başlarken, gündeme Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği yıldız futbolcu geldi. İşte transferin detayları ve o isim... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 08.10.2022- 11:03
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