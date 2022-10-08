TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe istemişti Galatasaray devreye girdi! Devre arasında flaş gelişme

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaptı. Sarı kırmızılılar, yenilenen kadrosuyla ligde 8 maça çıktı. Cimbom, 8 hafta sonunda 5 galibiyet elde etti. Aslan, 5 galibiyetin yanı sıra 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Böylelikle bu haftayı BAY geçecek olan Galatasaray, 8 karşılaşmada 17 puan elde etti. Yaz transfer döneminde flaş yıldızları kadrosuna katan sarı kırmızılılar, büyük yankı uyandırmıştı. Yönetim transferde yaptığı hamlelerle adından söz ettirmişti. Teknik Direktör Okan Buruk'u takımın başına getiren Dursun Özbek ve yönetimi, başarılı hocanın talebi doğrultusunda kadroda değişime gitmişti. Sarı kırmızılılar, Mauro Icardi, Sergio Oliveira, Dries Mertens, Juan Mata, Haris Seferovic ve Lucas Torreira gibi yıldız futbolcuları transfer etti. Yaptığı transferlerle taraftarının yüzünü güldüren Cimbom, şimdi de gözünü devre arasına çevirdi. Takımdaki oyuncu kadrosundan ve yapılanmadan memnun olan Okan Buruk, ocak ayında 1-2 takviye yapılmasını yönetime iletti. Nokta atışı transferlerin yapılması durumunda hiçbir sorunu kalmayacaklarını belirten Buruk, 2 mevkiye transfer yapılmasını yönetimden talep etti. Bu bölgelerden ilkinin sol bek olduğu kaydedildi. İkinci bölgenin ise hücum hattına olmasını istediği ifade edildi. Bunun yanı sıra teknik direktör Okan Buruk'un, yönetime herhangi bir isim vermediği aktarıldı. İzleme komitesi ile menajerler tarafından önerilen futbolcuların değerlendirileceği öne sürüldü. Bu doğrultuda oyuncu araştırmasına geçen yönetimin gündemine sürpriz bir oyuncu geldi. Galatasaray, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin de talip olduğu o isim için harekete geçti. Teknik Direktör Okan Buruk'un da transfere olumlu yanıt verdiği kaydedildi. İşte o futbolcu... CİMBOM'DAN GABIGOL BOMBASI! Galatasaray, Brezilya Ligi takımlarından Flamengo forması giyen Gabriel Barbosa'yı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Sarı kırmızılılar, yıldız oyuncuyu transfer etmek için menajerler aracılığıyla temasa geçti. Brezilya ekibinin en önemli isimlerinden olan 26 yaşındaki oyuncu için yüksek bir bonservis bedelinin gözden çıkarılması planlanıyor. Yönetimin, 8-9 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli teklif etmeyi düşündüğü iddia edildi. Kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek Brezilyalı yıldıza da iyi bir yıllık ücret verileceği öne sürüldü. Hücum hattının her bölgesinde oynayabilen Gabigol'ün, yıllık ücret bazında daha iyi bir teklif alması halinde ülkesinden ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi. Güncel piyasa değeri 24 milyon Euro olan başarılı oyuncu için tüm şartların zorlanacağı öne sürüldü. Gabigol'ün takıma katılmasıyla birlikte hücumdaki çeşitliliğin daha da artırılması hedefleniyor. Gabigol, 2021-2022 sezonunda toplam 58 maça çıktı. Yıldız futbolcu 58 karşılaşmada 28 gol atarak istatistiklere damga vurdu. Gabigol ayrıca 5 de asist kaydetti. Ülke milli takımında da boy gösteren Gabigol, 18 mücadelede görev aldı. Gabigol, 18 maçta 5 gol attı. Brezilya futbolunun gözde isimlerinden olan oyuncu, kariyerine Santos'ta başlamıştı. 2016 yılında Inter'e 29.5 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Gabigol, bir dönem Portekiz macerasına da atılmış ve Benfica'da da ter dökmüştü.