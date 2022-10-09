Galatasaray’dan devre arası yerli operasyonu! İşte Okan Buruk’un işaret ettiği isim

Gözünü bu sezon şampiyonluğuna diken Galatasaray, yaz transfer döneminde önemli yıldızları kadrosuna kattı. Dursun Özbek ve yönetimi; Mauro Icardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira, Haris Seferovic, Juan Mata ve Lucas Torreira gibi dünyaca ünlü oyuncuları takıma kazandırdı. Galatasaray Spor Toto Süper Lig'e de iyi bir başlangıç yaptı. Sarı kırmızılılar, ilk 8 haftada 5 galibiyet elde etti. Cimbom, 5 galibiyetin yanı sıra 2 beraberlik aldı. Ayrıca 1 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Aslan, böylelikle 8 hafta sonunda 17 puana ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip bu sezon şampiyonluk için hedefini belirlemiş durumda. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, açıklamalarda bulunmuştu. Mevcut 8+3 yabancı kuralını eleştiren Buruk, şu ifadeleri kullanmıştı: '8+3 kuralını benden başka konuşan yok.' 'Seyirci mutsuz, medya mutsuz, hocalar mutsuz. Kimin mutlu olduğunu, kimin fayda sağladığını merak ediyorum.' 'Bu kural gelmeden önce Milli Takım başarılıydı, oyuncularımız da Avrupa'ya gidiyordu.' 'İnşallah bu sorunlar çözülür.' 'TFF'nin bu konuyla ilgili çalışma yaptığını ve yapacağını biliyoruz.' 'Bu kurala adapte olmaya çalışacağız.' 'Türk futbolcu transferi kısıtlı.' 'Oyuncu yetiştirme sıkıntımız var. Kendi altyapımızdan oyuncuları yetiştirmemiz gerekiyor.' 'Türk savunma oyuncusu bulmak zor, bulduğunuzda da çok büyük rakamlar isteniyor.' 'Yurt dışındaki oyuncularımız için da öyle. 6-7 milyon euro paralar isteniyor.' 'Devre arasında Türk oyuncu almaya çalışacağız ama içeriden de bunu çözmeye çalışacağız.' 'Kadroyu %100 oluşturmadan, bu zamana kadar iyi şekilde geldik. 3 Türk kuralı var, bütün yabancıları oynatamayız.' Galatasaray'da Okan Buruk'un, 'Devre arasında Türk oyuncu almaya çalışacağız.' dediği isim belli oldu. Sarı-kırmızılılarda devre arası transfer dönemi için en önemli hedefi; yerli oyuncu kalitesini arttırmak... Bunun için çalışmalara şimdiden başlayan Aslan'da ana gündem maddesi ortaya çıktı... Galatasaray, yaz transfer döneminde de gündeme gelen Cengiz Ünder'e sarı-kırmızılı formayı giydirmek istiyor. Igor Tudor yönetimindeki Marsilya'da bu sezon maçlara genellikle yedek kulübesinde başlayan Cengiz, 12 maçta 464 dakika sahada kaldı ve 1 asist katkısında bulundu. Milli oyuncunun Hırvat çalıştırıcı ile sorunlar yaşadığı ifade ediliyor. Cengiz'in, önümüzdeki yıllarda Avrupa'da hedefini yeniden şampiyonluk olarak belirleyen Galatasaray'a sıcak baktığı belirtiliyor. 25 yaşındaki oyuncunun Marsilya ile 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Marsilya, kiralık olarak forma giyen Cengiz'in bonservisini bu yaz transfer döneminde 8.40 milyon Euro'ya almıştı. Cengiz Ünder ayrıca A Milli Takım formasını 43 kez giydi ve 14 gol atma başarısı gösterdi. Milli oyuncunun menajerliğini ise Fenerbahçeli eski basketbolcu Mirsad Türkcan yapıyor. Cengiz Ünder, sağ kanat ve sol kanatlarda forma giyebiliyor. 25 yaşındaki hücum oyuncusu sol ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor.