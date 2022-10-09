Anasayfa Galeri Galatasaray'dan devre arası yerli operasyonu! İşte Okan Buruk'un işaret ettiği isim
Galatasaray’dan devre arası yerli operasyonu! İşte Okan Buruk’un işaret ettiği isim

Galatasaray'dan devre arası yerli operasyonu! İşte Okan Buruk'un işaret ettiği isim

Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, bu sezon ligde şampiyonluğu hedefliyor. 8+3 yabancı kuralı nedeniyle zaman zaman sıkıntılar yaşayan sarı-kırmızılı ekip, devre arasında gözünü yerli transferine çevirdi. Okan Buruk yaptığı açıklamayla devre arasında yerli takviyesi yapılacağını doğrularken; o isim de ortaya çıktı. İşte Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği milli yıldız... (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 09.10.2022- 12:32 Güncelleme Tarihi: 09.10.2022- 12:32
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray’dan devre arası yerli operasyonu! İşte Okan Buruk’un işaret ettiği isim

Gözünü bu sezon şampiyonluğuna diken Galatasaray, yaz transfer döneminde önemli yıldızları kadrosuna kattı.

BİZE ULAŞIN