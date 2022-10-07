Anasayfa Galeri GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom Kartal'ın eski yıldızını gözüne kestirdi! Okan Buruk onayı verdi
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom Kartal’ın eski yıldızını gözüne kestirdi! Okan Buruk onayı verdi

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom Kartal'ın eski yıldızını gözüne kestirdi! Okan Buruk onayı verdi

Galatasaray'da transfer harekatı başladı. Türk rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılarda gündem Beşiktaş'ın eski yıldızı Rıdvan Yılmaz. Cimbom'da transfer komitesi ile Okan Buruk arasında geçen görüşmeden olumlu rapor çıktığı öğrenildi. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 07.10.2022- 23:42 Güncelleme Tarihi: 07.10.2022- 23:45
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