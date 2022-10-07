GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom Kartal’ın eski yıldızını gözüne kestirdi! Okan Buruk onayı verdi

Cimbom ligin ilk 8 haftasında zorlu fikstüre rağmen 17 puan topladı. Ama Sarı-Kırmızılılar buna rağmen 3 yerli krizi nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Teknik direktör Okan Buruk bir yandan takım içinde bu probleme çözümler ararken, bir yandan da bazı transfer planlamaları yapıldığı öğrenildi. SADECE 3 MAÇTA OYNAYABİLDİ Takvim'in haberine göre transfer komitesi ve Buruk arasında yapılan son görüşmede Rıdvan Yılmaz'ın ismi masaya geldi. Milli sol bek sezon başında Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olmuştu. Ancak genç yıldız şu ana kadar İskoçya'da umduğunu bulamadı. Milli oyuncu, Rangers formasıyla bu sezon yalnızca 3 resmi maçta görev yapabildi. Rıdvan Yılman 30 Ağustos'taki Quenn of the South karşılaşmasından bu yana süre alamıyor. Galatasaray yönetiminin 21 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor. Rıdvan'n şu anda Rangers'tan ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığı ve forma savaşı vermek istediği öğrenildi. OCAKTA FİKRİNİ DEĞİŞTİREBİLİR! Ancak ocak ayına kadar sıkıntıların sürmesi durumunda genç yıldızın fikir değiştirebileceği ifade ediliyor. Galatasaray'ın ocak ayında hem İskoç kulübü hem de Rıdvan Yılmaz'la görüşerek kiralama formülünü masaya getirmesi bekleniyor. Rangers, milli futbolcumuz için Beşiktaş'a 4 milyon Euro ödemişti. Rıdvan'ın Rangers'la 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak genç yıldız formayı şu anda Barisic'e kaptırmış durumda.