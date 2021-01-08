Galatasaray'dan transferde Norveç çıkarması! Fatih Terim iki oyuncuyu da istiyor

SEKIDIKA VE ETEBO GÜN SAYIYOR

Takvim'in haberine göre yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray, Etebo ve Jesse Sekidika ile yollarını ayıracak. Etebo'nun kiralık sözleşmesi feshedilecek. Sekidika da Süper Lig'de düzenli forma giyeceği bir takıma kiralanacak.