08 Ocak 2021, Cuma

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Galatasaray'dan transferde Norveç çıkarması! Fatih Terim iki oyuncuyu da istiyor

2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin resmen başlamasıyla birlikte transferde gaza basan Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hareket ediyor. Yönetim, deneyimli teknik adamın istediği 2 yıldızı kadroya katmak için Norveç'e çıkarma yaptı. İşte o isimler ve detaylar... | Son dakika Galatasaray (GS) transfer haberleri

Giriş Tarihi: 08.01.2021 01:39 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 06:18
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Galatasaray'dan transferde Norveç çıkarması! Fatih Terim iki oyuncuyu da istiyor

Galatasaray ara transfer döneminde teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda genç isimlere yönelecek...

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Galatasaray'dan transferde Norveç çıkarması! Fatih Terim iki oyuncuyu da istiyor

Takımda bazı değişiklikler yaşamaya hazırlanan ve iki isimle vedalaşacak olan Aslan, kadrosunu iki genç yıldızla güçlendirecek.

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Galatasaray'dan transferde Norveç çıkarması! Fatih Terim iki oyuncuyu da istiyor

SEKIDIKA VE ETEBO GÜN SAYIYOR
Takvim'in haberine göre yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray, Etebo ve Jesse Sekidika ile yollarını ayıracak. Etebo'nun kiralık sözleşmesi feshedilecek. Sekidika da Süper Lig'de düzenli forma giyeceği bir takıma kiralanacak.

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Galatasaray'dan transferde Norveç çıkarması! Fatih Terim iki oyuncuyu da istiyor

İKİ GENÇ YILDIZ CİMBOM'A!
Sarı-kırmızılıların transfer listesindeki isimlerden ikisi Bodo Glimt'te forma giyiyor. Aslan, Norveçli Patrick Berg ve Nijeryalı Victor Boniface ile temasta…

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Galatasaray'dan transferde Norveç çıkarması! Fatih Terim iki oyuncuyu da istiyor

2021 yılı sonunda sözleşmesi sona erecek Berg ön liberoda oynuyor. 23 yaşındaki futbolcu bu sezon Avrupa Ligi elemeleri'nde 3 maçta forma giydi ve 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

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