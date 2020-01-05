Transfer bombası patlıyor! Fenerbahçeli eski yıldız Galatasaray’a!

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sezonun ilk yarısını Antalyaspor galibiyetiyle kapatan Aslan'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Süper Lig'in en yaşlı takımlarından birisi olan ve devre arasında büyük bir değişime gitmeye hazırlanan Galatasaray'ın gündemine yıldız bir isim geldi. Stoper için Diego Godin'i gündemine alan Galatasaray'a sürpriz öneri... Fenerbahçeli eski futbolcunun menajeri, Sarı-Kırmızılılar'dan randevu talep etti. Takımından ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılan tecrübeli stoper için Galatasaray yönetiminin vereceği karar bekleniyor. İşte flaş transfere dair tüm detaylar… | Son dakika Galatasaray transfer haberleri