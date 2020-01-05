05 Ocak 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Genç yetenekten flaş paylaşım! Galatasaray'a imzaya geliyor

Süper Lig'de bu sezon 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak ilk devreyi 7. sırada bitiren Galatasaray'da üst üste üçüncü şampiyonluk için çalışmalar başladı. Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-kırmızılı ekip Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'yi kadrosuna kattı. Cimbom'da 3. transfer konusunda ise sıcak gelişmeler yaşanıyor. 18 yaşındaki Kosovalı forvet, Süper Lig deviyle sözleşme imzalamak için İstanbul'a geliyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.01.2020 23:08 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 23:10
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Genç yetenekten flaş paylaşım! Galatasaray'a imzaya geliyor

Yaz transfer döneminde 13 oyuncuyu kadrosuna katarak sezona hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da işler pek beklendiği gibi gitmedi.

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Genç yetenekten flaş paylaşım! Galatasaray'a imzaya geliyor

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 4 mağlubiyet 2 beraberlik alarak Avrupa'ya veda eden sarı-kırmızılı ekip, kötü gidişatı Süper Lig'de de sürdürdü.

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Genç yetenekten flaş paylaşım! Galatasaray'a imzaya geliyor

Türkiye Kupası 5. turunda Tuzlaspor ile eşleşen Cimbom, ilk karşılaşmada kendi sahasında 2-0'lık mağlubiyet alarak taraftarlarda büyük bir şaşkınlık yaratırken, rövanş karşılaşmasında 4-0'lık galibiyetle turladı.

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Genç yetenekten flaş paylaşım! Galatasaray'a imzaya geliyor

İkinci yarıda Lider Sivasspor ile arasındaki 10 puanlık farkı kapatarak üst üste üçüncü şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Süper Lig devinde transfer dönemi hızlı başladı.

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Genç yetenekten flaş paylaşım! Galatasaray'a imzaya geliyor

ONYEKURU DUYURULDU!

Galatasaray, ilk iş olarak Henry Onyekuru'yu kiralayarak camiayı sevince boğmayı başarmıştı. Aslan, Monaco'dan kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldızla gücüne güç katmıştı.

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