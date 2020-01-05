Genç yetenekten flaş paylaşım! Galatasaray'a imzaya geliyor

Süper Lig'de bu sezon 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak ilk devreyi 7. sırada bitiren Galatasaray'da üst üste üçüncü şampiyonluk için çalışmalar başladı. Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-kırmızılı ekip Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'yi kadrosuna kattı. Cimbom'da 3. transfer konusunda ise sıcak gelişmeler yaşanıyor. 18 yaşındaki Kosovalı forvet, Süper Lig deviyle sözleşme imzalamak için İstanbul'a geliyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.01.2020 23:08 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 23:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





