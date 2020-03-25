25 Mart 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'den hayati hamle! Corona virüsü....

Geçtiğimiz günlerde corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Fatih Terim için Türkiye'den ve dünyadan, onlarca futbolcu, taraftar, kulüp geçmiş olsun mesajı yayınlamıştı. Şu anda tedavisine devam eden Terim'in, corona virüsü olduğunu öğrenmeden önce, kritik bir hamle yaparak hayati bir adım attığı da gelen son bilgiler arasında yer aldı! İşte o anlar ve günbegün yaşananlar...

Giriş Tarihi: 25.03.2020 11:08
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Fatih Terim'den hayati hamle! Corona virüsü....

Beşiktaş maçı öncesinde ve sonrasında endişelerini dile getirdiğinde eleştirildi ancak ne kadar haklı olduğu bir hafta sonra ortaya çıktı. Türkiye'de takımına koronavirüs testi yaptıran ilk teknik adam oldu.

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Fatih Terim'den hayati hamle! Corona virüsü....

Testinin pozitif çıkması büyük üzüntü yaratsa da hassasiyeti sayesinde erken tanı konan Fatih Terim herkese örnek oldu.

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Fatih Terim'den hayati hamle! Corona virüsü....

Hürriyet'in haberine göre, koronavirüs salgınının Türkiye'ye sıçradığının ortaya çıkmasının ardından futbol dünyasında bu konuda en duyarlı davranan isim Fatih Terim'di.

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Fatih Terim'den hayati hamle! Corona virüsü....

Türkiye'de takımına koronavirüs testi yaptıran ilk teknik adam da oldu. Önceki gün açıklanan test sonuçları Terim'in ne kadar haklı olduğunu gösterdi. İmparator'un sonucu pozitifti. Neyse ki, 'tanı' erken konmuştu.

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Fatih Terim'den hayati hamle! Corona virüsü....

Bu da Terim'in hassasiyetinin bir sonucuydu. Şimdi gelelim, Fatih Terim'in koronavirüs konusundaki endişelerini dile getirdiği 15 Mart Pazar gününden itibaren yaşananlara...

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