Fatih Terim'den hayati hamle! Corona virüsü....

Geçtiğimiz günlerde corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Fatih Terim için Türkiye'den ve dünyadan, onlarca futbolcu, taraftar, kulüp geçmiş olsun mesajı yayınlamıştı. Şu anda tedavisine devam eden Terim'in, corona virüsü olduğunu öğrenmeden önce, kritik bir hamle yaparak hayati bir adım attığı da gelen son bilgiler arasında yer aldı! İşte o anlar ve günbegün yaşananlar...