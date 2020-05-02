02 Mayıs 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Transfer bombası patlıyor! Falcao'nun yerine dünya yıldızı...

Galatasaray yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kurmaylar, Radamel Falcao'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşılık santrfor adayları üstünde duruyor. Santrfor bölgesinde Balotelli ve Diego Costa iddiaları ortaya çıkmıştı ancak Galatasaray'da Fatih Terim'in gözünün bir başka dünya yıldızında olduğu ve süper golcünün sarı-kırmızılı takıma gelmeye hazır olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 02.05.2020 02:07 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 06:36
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Transfer bombası patlıyor! Falcao'nun yerine dünya yıldızı...

Galatasaray'ın flaş transferi Radamel Falcao'nun geleceği, yüksek maliyeti nedeniyle belirsizliğe girerken her geçen gün forvet adayları arasına bir yenisi ekleniyor.

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Transfer bombası patlıyor! Falcao'nun yerine dünya yıldızı...

Yönetimin indirim talebine olumlu yanıt vermemesinin ardından Kolombiyalı yıldızın, 'Suudi Arabistan'a gideceği' yönündeki haberler artarken Hulk, Mario Balotelli, Diego Costa gibi isimler manşetleri süsler oldu.

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Transfer bombası patlıyor! Falcao'nun yerine dünya yıldızı...

Fotomç'ın haberine göre; Ancak Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in gözünün bir başka dünya yıldızında olduğu ve süper golcünün de sarı-kırmızılı takıma gelmeye hazır olduğu belirtildi.

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Transfer bombası patlıyor! Falcao'nun yerine dünya yıldızı...

Hırvatistan'dan Index ise Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in aklının Mario Mandzukic'te olduğunu söyledi.

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Transfer bombası patlıyor! Falcao'nun yerine dünya yıldızı...

ÇOK YAKIN
Hırvatistan'ın Index sitesi, "İmparator, Mandzukic'i Avrupa'ya mı döndürüyor? Yıllardır onu istiyor ve şimdi her zamankinden daha yakın" yorumu yaptı. Önündeki tek engelin de Falcao olduğu ifade edildi.

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