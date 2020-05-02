02 Mayıs 2020, Cumartesi

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Mario Lemina kararını verdi! Galatasaray'da kalıyor mu?

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde İngiliz ekibi Southampton'dan kiraladığı Mario Lemina, sergilediği performans ve gösterdiği hırsla taraftarın sevgilisi haline gelmişti. Teknik direktör Fatih Terim tarafından da büyük beğeni toplayan Lemina, sezon sonunda bitecek kiralık sözleşmesi hakkında konuştu ve Galatasaray'daki geleceğine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Gabonlu yıldızın o röportajı...

Giriş Tarihi: 02.05.2020 09:41
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Mario Lemina kararını verdi! Galatasaray'da kalıyor mu?

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Gabonlu futbolcu Mario Lemina, sarı-kırmızılı taraftarları mutlu edecek bir açıklama yaptı. Hürriyet'e konuşan yıldız isim, geleceğine ve takıma dair şunları dile getirdi...

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Mario Lemina kararını verdi! Galatasaray'da kalıyor mu?

Taraftarlar seni mücadelen, isteğin, hırsın ile Melo'ya benzetiyor?

Bunu duymak gurur verici. Koşullar ne olursa olsun maksimumu veriyorum. Sahada çok duygusal bir oyuncuyum, bu yüzden iyi olup olmadığımı doğrudan anlayabilirsiniz. Sezonun 2. yarısında, aramızda kolektif bir farkındalık ortaya çıktı ve sahada mükemmel bir uyum yakaladık. Melo ile karşılaştırılmayı sık sık duyuyorum. Melo, kulübün ve taraftarın gönlünde yer etmiş bir oyuncu, onunla karşılaştırılmak gurur verici. Umarım ben de onun gibi yer edebilirim.

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Mario Lemina kararını verdi! Galatasaray'da kalıyor mu?

Herkesin merak ettiği soru, Galatasaray'da kalmak istiyor musun? Kiralık olarak forma giymene herkes üzülüyor. Southampton'a mı döneceksin, burada mı kalacaksın? Tercihin ne olur?

Bu durum beni gerçekten çok mutlu ediyor. Her gün taraftarlarımızdan güzel mesajlar alıyorum. Ben de onlara karşı büyük bir bağ ve sevgi duyuyorum. Kalmak ister miyim? Bence böyle bir soruyu sormaya gerek yok. İsmimi, bu kulübün tarihine yazdırmayı umuyorum. Evet, kiralık bir oyuncu olarak geldim ama umarım bu şekilde devam etmez.

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Mario Lemina kararını verdi! Galatasaray'da kalıyor mu?

Kariyerinin en iyi 11'inde Galatasaray'dan Falcao ve Fatih Terim'e yer verdin... İkisi için neler söylersin? Bir de Muslera için tabii ki....

Fatih Hocamız ve Falcao hakkında söylemek istediğim tek şey; sadece kariyerleri nedeniyle büyük saygıyı hak ettikleridir. Ayrıca her ikisi de çok alçak gönüllü insanlar. Muslera sıra dışı bir kaleci. Mükemmel refleksleri olan bir kedi gibi. Onun insan olmadığını düşünüyorum (Gülüyor).

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Mario Lemina kararını verdi! Galatasaray'da kalıyor mu?

20 yıl sonra kazanılan Fenerbahçe derbisinde sakattın. Maçı nasıl izledin, neler hissettin?

Takım arkadaşlarımın orada tüm yürekleriyle oynadığını izledim. Tüm maçları bu şekilde oynarsak, yenilmesi çok zor bir takım haline geliriz. Maçtan önceki günlerde oynayamayacağımı bildiğim için çok üzgündüm. Ama her mevki için rekabet gücü yüksek bir takımız. Tüm oyuncular önemlidir. Belhanda ve Seri gerçekten çok iyi oynadı. Çok güçlülerdi. Bana göre orta sahada ligde en iyi oyunculara sahibiz. Ben ya da başka biri oynasın, orta sahamız hep çok güçlü Bu da bizim için çok büyük bir avantaj.

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