01 Mayıs 2020, Cuma

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Galatasaray'a Alex Telles müjdesi

Galatasaray, 2013-2014 sezonunun devre arasında Brezilya ekibi Gremio'dan 6,15 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Alex Telles'i daha sonra 6,5 milyon Euro karşılığında Porta'ya göndermiş ve anlaşma gereği bir sonraki satıştan da yüzde 10 pay hakkı elde etmişti. Sarı-kırmızılılar Telles'ten gelecek paraya sezon sonunda kavuşabilir. Porto'nun Brezilyalı futbolcusuna PSG ve Chelsea talip olmuştu. İlk teklif ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.05.2020 21:02
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Galatasaray'a Alex Telles müjdesi

Futbol kariyerine Porto'da devam eden Alex Telles'e Paris Saint Germain ile Chelsea talip oldu. Portekiz basını, Brezilyalı sol bek oyuncusuyla ilgili son durumu yazdı.

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Galatasaray'a Alex Telles müjdesi

PSG VE CHELSEA'DEN YOĞUN İLGİ

Ajansspor'un Portekiz basınına dayandırdığı haberde, Alex Telles'e Fransa Ligi takımlarından Paris Saint Germain ile İngiliz ekibi Chelsea'nin transferde yoğun ilgi gösterdiğinin üzerinde duruldu.

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Galatasaray'a Alex Telles müjdesi

Ayrıca haberlerde, bu sezon 40 maçta 10 gol 8 asistlik performans sergileyen Brezilyalı sol bek oyuncusunu transfer etmeye yakın olan kulübün Paris Saint Germain olduğu ifade edildi.

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Galatasaray'a Alex Telles müjdesi
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Galatasaray'a Alex Telles müjdesi

Corona virüsü salgını olmasaydı mart ayında bile anlaşma yapılırdı' ifadelerine yer verilirken, PSG'nin Telles için 25 milyon Euro teklif etmeyi düşündüğü belirtiliyor.

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