Galatasaray'a Alex Telles müjdesi

Galatasaray, 2013-2014 sezonunun devre arasında Brezilya ekibi Gremio'dan 6,15 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Alex Telles'i daha sonra 6,5 milyon Euro karşılığında Porta'ya göndermiş ve anlaşma gereği bir sonraki satıştan da yüzde 10 pay hakkı elde etmişti. Sarı-kırmızılılar Telles'ten gelecek paraya sezon sonunda kavuşabilir. Porto'nun Brezilyalı futbolcusuna PSG ve Chelsea talip olmuştu. İlk teklif ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 01.05.2020 21:02 ABONE OL