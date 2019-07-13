13 Temmuz 2019, Cumartesi
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Tolga Zengin Galatasaray yolunda
Galatasaray'da transfer girişimleri tam gaz devam ediyor. Birçok isimle yollarını ayırırken yeni isimleri de kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar'da transfer harekatı Fatih Terim önderliğinde devam ediyor. Transferde Galatasaray'ın peşinde olduğu isimler kadar, Sarı-Kırmızılı formayı giymek isteyen isimlerde var. Edinilen bilgilere göre Galatasaray'da oynamak isteyen ve menajerler aracılığıyla kulübe haber gönderen isimlerden biri de eski bir Beşiktaşlı işte Galatasaray'ın transfer gündeminde yaşanan son gelişmeler.
Giriş Tarihi: 13.07.2019 20:31 Güncelleme Tarihi: 13.07.2019 20:32
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