13 Temmuz 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Tolga Zengin Galatasaray yolunda

Galatasaray'da transfer girişimleri tam gaz devam ediyor. Birçok isimle yollarını ayırırken yeni isimleri de kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar'da transfer harekatı Fatih Terim önderliğinde devam ediyor. Transferde Galatasaray'ın peşinde olduğu isimler kadar, Sarı-Kırmızılı formayı giymek isteyen isimlerde var. Edinilen bilgilere göre Galatasaray'da oynamak isteyen ve menajerler aracılığıyla kulübe haber gönderen isimlerden biri de eski bir Beşiktaşlı işte Galatasaray'ın transfer gündeminde yaşanan son gelişmeler.

Giriş Tarihi: 13.07.2019 20:31 Güncelleme Tarihi: 13.07.2019 20:32
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Tolga Zengin Galatasaray yolunda

Galatasaray önümüzdeki sezona daha güçlü bir kadro kurmak için girişimlerini Fatih Terim önderliğinde sürdürüyor.

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Tolga Zengin Galatasaray yolunda

Gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüsleyerek 3. kez üste üste kupayı müzesine götürmek istiyor.

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Tolga Zengin Galatasaray yolunda

Transferde şu ana kadar Ryan Babel, Ozornwafor, Adem Büyük, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Emre Mor gibi isimlerle anlaşan Sarı-Kırmızılılar birçok isim için de temaslarına devam ediyor.

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Tolga Zengin Galatasaray yolunda

Cimbom'un kadrosuna katmak istediği isimlerin yanında Sarı-Kırmızılı formayı giymek isteyen isimlerde menajerler aracılığıyla Galatasaray'ın kapısını çalıyor.

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Tolga Zengin Galatasaray yolunda

Edinilen bilgilere göre biri eski Beşiktaşlı olmak üzere 2 isimden Galatasaray'da oynamak için haber gönderdi. İşte detaylar...

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