14 Temmuz 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da gündem yine yeniden Fernandes

2019-20 sezonu için hazırlıklarını tam gaz sürdüren Galatasaray'da transfer ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı kırmızılılar önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için büyük mesai harcıyor. Buna göre birçok yıldız isimle temasta olan Galatasaray'a yurtdışından da sürpriz transfer iddiaları geliyor. Bonservisi elinde olan yıldız futbolcuyla yapılan görüşmelerde önemli mesafe kaydettiği ifade edildi. İşte sarı kırmızılı ekibin transfer gündemiyle ilgili son gelişme...

Giriş Tarihi: 13.07.2019 23:45 Güncelleme Tarihi: 14.07.2019 07:43
  • 1
  • 19
Galatasaray'da gündem yine yeniden Fernandes

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir yandan da transfer harekatı devam ediyor.

  • 2
  • 19
Galatasaray'da gündem yine yeniden Fernandes

Geçen sezon kiralık olarak takıma dahil olan Badou N'Diaye'yi yeni sezonda kadroda düşünmeyen, Fernando'yu da Sevilla'ya gönderen sarı-kırmızılılarda orta saha takviyesi için girişimler sürüyor.

  • 3
  • 19
Galatasaray'da gündem yine yeniden Fernandes

Sarı-kırmızılı ekipte gündeme gelen son isim ise bir dönem Beşiktaş forması giyen Manuel Fernandes oldu.

  • 4
  • 19
Galatasaray'da gündem yine yeniden Fernandes

BÜYÜK AŞAMA KAYDEDİLDİ

Yaz transfer döneminde şu ana kadar ağırlığı bonservisi olmayan oyunculara veren sarı-kırmızılı yönetimin, geçtiğimiz sezon sonunda Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sona eren Portekizli orta saha ile görüşmelerini sıklaştırdığı ve iki tarafın sözleşme şartlarında belli bir mesafe kaydettiği öğrenildi.

  • 5
  • 19
Galatasaray'da gündem yine yeniden Fernandes

Kalan detaylarda da anlaşılması halinde transferin resmiyete dökülmesi ve Manuel Fernandes ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör