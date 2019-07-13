Galatasaray'da gündem yine yeniden Fernandes

2019-20 sezonu için hazırlıklarını tam gaz sürdüren Galatasaray'da transfer ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı kırmızılılar önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için büyük mesai harcıyor. Buna göre birçok yıldız isimle temasta olan Galatasaray'a yurtdışından da sürpriz transfer iddiaları geliyor. Bonservisi elinde olan yıldız futbolcuyla yapılan görüşmelerde önemli mesafe kaydettiği ifade edildi. İşte sarı kırmızılı ekibin transfer gündemiyle ilgili son gelişme...

Giriş Tarihi: 13.07.2019 23:45 Güncelleme Tarihi: 14.07.2019 07:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





