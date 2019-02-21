21 Şubat 2019, Perşembe
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Galatasaray'dan 300 milyonluk plan!
Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, yeni sezon öncesi 302 milyon TL'lik yeni bir planın altına imzasını atmaya hazırlanıyor.
Giriş Tarihi: 21.02.2019 19:08 Güncelleme Tarihi: 21.02.2019 19:16
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