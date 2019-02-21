21 Şubat 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan 300 milyonluk plan!

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, yeni sezon öncesi 302 milyon TL'lik yeni bir planın altına imzasını atmaya hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 21.02.2019 19:08 Güncelleme Tarihi: 21.02.2019 19:16
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Galatasaray'dan 300 milyonluk plan!

Galatasaray'da koltuğu Dursun Özbek'ten devraldıktan sonra 65 milyon Euroluk maaş bütçesini 55 milyon Euro'ya düşüren Mustafa Cengiz'in hedefi 50 milyon Euro'nun altına inmek.

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Galatasaray'dan 300 milyonluk plan!

Yaşanan mali kriz ve Finansal Fair Play (FFP) denetimi nedeniyle transferlerde dikkatli adımlar atan sarı-kırmızılı yönetimin yeni hedefi ise 50 milyon Euro'nun altına inmek.

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Galatasaray'dan 300 milyonluk plan!

Şu anda 15 oyuncunun sözleşmesi sürüyor ve Galatasaray'ın 2019-2020 sezonu için takıma ödemesi gereken garanti para 30.7 milyon Euro.

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Galatasaray'dan 300 milyonluk plan!

Linnes, Selçuk ve Sinan'la yapılacak yeni sözleşmeler de maaş bütçesine eklenecek.

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Galatasaray'dan 300 milyonluk plan!

Maç başı ücreti galibiyete endeksleyen yönetim, yeni transferler ve sözleşmelerdeki vergi (stopaj) payı dikkate alındığında 50 milyon Euro barajını geçmeyecek.

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