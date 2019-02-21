21 Şubat 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Gregoire Defrel'den Galatasaray itirafı

Sampdoria'nın golcü ismi Gregoire Defrel, İtalya'da verdiği röportajda Galatasaray'la ilgili itirafta bulundu.

Giriş Tarihi: 21.02.2019 16:35 Güncelleme Tarihi: 21.02.2019 16:42
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Gregoire Defrel'den Galatasaray itirafı

Bafetimbi Gomis'in ayrılması sonrası ligin ilk devresinde ciddi anlamda golcü problemi yaşayan sarı kırmızılı ekip Pato, Tetteh ve Alan'la transfer görüşmesi gerçekleştirmiş ancak sonuç alamamıştı.

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Gregoire Defrel'den Galatasaray itirafı

Bu isimlerin ardından yeni hedef belirleyen Cimbom listesinin ilk sırasına Sampdoria'da kiralık olarak forma giyen Gregoire Defrel'i almıştı.

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Gregoire Defrel'den Galatasaray itirafı

Ocak ayında sarı kırmızılı ekibin Defrel için temaslarda bulunduğu iddiaları İtalya ve Fransa basınında gündeme getirilmişti.

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Gregoire Defrel'den Galatasaray itirafı

27 yaşındaki golcü oyuncu, İtalya basınına verdiği röportajda Galatasaray'la ilgili itirafta bulundu.

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Gregoire Defrel'den Galatasaray itirafı

Fransız oyuncu, sarı kırmızılı ekipten teklif aldığını doğruladı.

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