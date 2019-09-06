TFF'den 19.05 açıklaması! Yapılan araştırmaya göre...

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e PFDK tarafından verilen 4 maçlık cezanın saat 19.05'te açıklanması sosyal medyada infiale yol açmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) konu ile ilgili olarak resmi hesabından bir açıklama yayınladı..

Giriş Tarihi: 06.09.2019 21:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





