06 Eylül 2019, Cuma

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TFF'den 19.05 açıklaması! Yapılan araştırmaya göre...

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e PFDK tarafından verilen 4 maçlık cezanın saat 19.05'te açıklanması sosyal medyada infiale yol açmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) konu ile ilgili olarak resmi hesabından bir açıklama yayınladı..

Giriş Tarihi: 06.09.2019 21:30
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TFF'den 19.05 açıklaması! Yapılan araştırmaya göre...

Uzun süre tartışılan 19.05 tartışmasına son noktayı TFF koydu.

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TFF'den 19.05 açıklaması! Yapılan araştırmaya göre...

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçındaki sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti.

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TFF'den 19.05 açıklaması! Yapılan araştırmaya göre...

PFDK, deneyimli hocaya bu açıklamalarından dolayı 4 maç ceza verdi.

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TFF'den 19.05 açıklaması! Yapılan araştırmaya göre...

Bu kararın PFDK tarafından Galatasaray'ın kuruluş tarihi olan 19.05'te açıklanması büyük bir infiale yol açmıştı.

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TFF'den 19.05 açıklaması! Yapılan araştırmaya göre...

Galatasaray taraftarları sosyal medyadan büyük bir tepki göstermiş ve bunun bilinçli bir hamle olduğunu ileri sürmüşlerdi.

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