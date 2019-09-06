06 Eylül 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Radamel Falcao Galatasaray'ın kasasını doldurdu! İşte o rakam...

Galatasaray'ın dünya yıldızı transferi Radamel Falcao sadece ülke sınırları içinde değil dünyada da büyük yankı uyandırmıştı. Kolombiyalı yıldızın sarı-kırmızılı takımla yaptığı sözleşmeyi konuşurken yıldız futbolcunun gelişi ile birlikte Galatasaray'ın kasası doldu. İşte o çılgın gelir...

Giriş Tarihi: 06.09.2019 19:52
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Radamel Falcao Galatasaray'ın kasasını doldurdu! İşte o rakam...

Galatasaray'da transfer sürecinin bir numaralı gündem maddesi Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'ydu.

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Radamel Falcao Galatasaray'ın kasasını doldurdu! İşte o rakam...

Kolombiyalı golcünün Galatasaray'a transferi tam anlamıyla bir yılan hikayesine dönmüştü.

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Radamel Falcao Galatasaray'ın kasasını doldurdu! İşte o rakam...

İkinci başkan Abdurrahim Albayrak ve menajer Ahmet Bulut Falcao'nun transferi için yoğun mesai harcamıştı.

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Radamel Falcao Galatasaray'ın kasasını doldurdu! İşte o rakam...

Öyle ki Abdurrahim Albayrak'la Falcao'nun birlikte olduğu fotoğrafı sosyal medyayı sallamıştı.

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Radamel Falcao Galatasaray'ın kasasını doldurdu! İşte o rakam...

Galatasaray taraftarı da dünyaca ünlü yıldızın transferini dört gözle bekliyordu.

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