06 Eylül 2019, Cuma
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Radamel Falcao Galatasaray'ın kasasını doldurdu! İşte o rakam...
Galatasaray'ın dünya yıldızı transferi Radamel Falcao sadece ülke sınırları içinde değil dünyada da büyük yankı uyandırmıştı. Kolombiyalı yıldızın sarı-kırmızılı takımla yaptığı sözleşmeyi konuşurken yıldız futbolcunun gelişi ile birlikte Galatasaray'ın kasası doldu. İşte o çılgın gelir...
Giriş Tarihi: 06.09.2019 19:52
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