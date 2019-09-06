Radamel Falcao Galatasaray'ın kasasını doldurdu! İşte o rakam...

Galatasaray'ın dünya yıldızı transferi Radamel Falcao sadece ülke sınırları içinde değil dünyada da büyük yankı uyandırmıştı. Kolombiyalı yıldızın sarı-kırmızılı takımla yaptığı sözleşmeyi konuşurken yıldız futbolcunun gelişi ile birlikte Galatasaray'ın kasası doldu. İşte o çılgın gelir...