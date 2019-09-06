06 Eylül 2019, Cuma
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Arsene Wenger'den Fatih Terim'e övgüler!
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal ile özdeşleşmiş efsane teknik adam Arsene Wenger Türk futbolu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Wenger, Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin yeni transferlerini değerlendirirken sarı-kırmızılı teknik adam Fatih Terim ile ilgili özel açıklamalar yaptı. İşte Wenger'in açıklamalarından satır başları...
Giriş Tarihi: 06.09.2019 22:29
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