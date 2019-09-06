06 Eylül 2019, Cuma

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Arsene Wenger'den Fatih Terim'e övgüler!

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal ile özdeşleşmiş efsane teknik adam Arsene Wenger Türk futbolu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Wenger, Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin yeni transferlerini değerlendirirken sarı-kırmızılı teknik adam Fatih Terim ile ilgili özel açıklamalar yaptı. İşte Wenger'in açıklamalarından satır başları...

Giriş Tarihi: 06.09.2019 22:29
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Arsene Wenger'den Fatih Terim'e övgüler!

Arsenal ile uzun yıllar çalıştıktan sonra görevi bırakan Arsene Wenger, BeIN Sports'a önemli açıklamalar yaptı.

ADIL RAMI HAKKINDA

Sizce Adil Rami Fenerbahçe'de yeniden doğabilir mi?

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Arsene Wenger'den Fatih Terim'e övgüler!

Arsene Wenger: Bana kalırsa Rami'nin Marsilya kulübü ile bazı sorunları vardı.

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Arsene Wenger'den Fatih Terim'e övgüler!

Kendisinin kariyerine baktığınızda sadece milli takımda oynadığını söyleyebilirsiniz. Çok özel bir kuvveti var.

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Arsene Wenger'den Fatih Terim'e övgüler!

Kendisini iyi bir karizmatik, iyi bir takım oyuncusu ve zihinsel güce sahip oyuncu olarak görüyorum.

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Arsene Wenger'den Fatih Terim'e övgüler!

Son zamanlarında Marsilya'da dışlanmış gibiydi. Nedenini bilmiyorum fakat bu kadar kaliteli özelliklere sahipseniz kariyerinizi böyle bitirmemeniz gerekir.

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