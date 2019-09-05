05 Eylül 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin sol bek transferine Fatih Terim engeli!

Süper Lig'de transfer dönemi 2 Eylül'de sona erdi fakat hala yankıları devam ediyor. Fenerbahçe ve Galatasaray birçok yıldız futbolcu ile kadrolarını güçlendirirken sarı-lacivertliler sol bek transferi için hummalı bir çalışma içindeydi. Fenerbahçe'nin bu transferine Fatih Terim'in engel olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. İşte transferin son gününde yaşanan gelişmelerin perde arkası...

Giriş Tarihi: 05.09.2019 21:51
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Fenerbahçe'nin sol bek transferine Fatih Terim engeli!

Fenerbahçe ve Galatasaray transfer döneminde adeta fırtına gibi esti.

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Fenerbahçe'nin sol bek transferine Fatih Terim engeli!

Şampiyonluk yolundaki iki ezeli rakip birçok yıldıza imza attırdı.

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Fenerbahçe'nin sol bek transferine Fatih Terim engeli!

Ancak ne olduysa transferin son gününde oldu.

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Fenerbahçe'nin sol bek transferine Fatih Terim engeli!

Galatasaray transferin son gününde Taylan Antalyalı, Lemina, Andone ve Falcao transferlerini KAP'a bildirdi.

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Fenerbahçe'nin sol bek transferine Fatih Terim engeli!

Fenerbahçe ise uzun süredir gündemde olan Luiz Gustavo'ya imza attırarak taraftarın orta saha beklentisini karşıladı.

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