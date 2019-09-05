Fenerbahçe'nin sol bek transferine Fatih Terim engeli!

Süper Lig'de transfer dönemi 2 Eylül'de sona erdi fakat hala yankıları devam ediyor. Fenerbahçe ve Galatasaray birçok yıldız futbolcu ile kadrolarını güçlendirirken sarı-lacivertliler sol bek transferi için hummalı bir çalışma içindeydi. Fenerbahçe'nin bu transferine Fatih Terim'in engel olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. İşte transferin son gününde yaşanan gelişmelerin perde arkası...