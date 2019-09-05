05 Eylül 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'nin sol bek transferine Fatih Terim engeli!
Süper Lig'de transfer dönemi 2 Eylül'de sona erdi fakat hala yankıları devam ediyor. Fenerbahçe ve Galatasaray birçok yıldız futbolcu ile kadrolarını güçlendirirken sarı-lacivertliler sol bek transferi için hummalı bir çalışma içindeydi. Fenerbahçe'nin bu transferine Fatih Terim'in engel olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. İşte transferin son gününde yaşanan gelişmelerin perde arkası...
Giriş Tarihi: 05.09.2019 21:51
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