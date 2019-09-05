05 Eylül 2019, Perşembe

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Galatasaray'dan flaş karar! Selçuk İnan...

Transfer dönemimin adeta şov yapan ekiplerinden Galatasaray'da kadroya Luyindama dahil tam 14 isim dahil edildi. Ses getiren birçok transfere de imza atan sarı kırmızılılarda kadro operasyonu da yaz transfer dönemi bitmesine rağmen son hızla devam ediyor. İşte son dakika Galatasaray haberleri ve Selçuk İnan kararı...

Giriş Tarihi: 05.09.2019 17:12 Güncelleme Tarihi: 05.09.2019 17:46
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Galatasaray'dan flaş karar! Selçuk İnan...

Sezonun hareketli takımlarından Galatasaray'da sıcak saatler devam ediyor...

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Galatasaray'dan flaş karar! Selçuk İnan...

Radikal kararlar alarak birçok isimle yollarını ayıran Aslan'da 2020 model değişimleri sürüyor...

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Galatasaray'dan flaş karar! Selçuk İnan...

Sarı kırmızılılar hem ara transfer hem de sezon sonu kurgusunu şimdiden hazırlamaya çalışıyor.

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Galatasaray'dan flaş karar! Selçuk İnan...

Özellikle sözleşmesi bitecek olan bazı isimlerle kesin olarak takımdan gönderilmesi düşünülüyor.

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Galatasaray'dan flaş karar! Selçuk İnan...

O futbolculardan kontratı bitecek isimlerden Selçuk İnan ile yolların ayrılması kararı alındı.

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