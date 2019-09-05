05 Eylül 2019, Perşembe
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Galatasaray'dan flaş karar! Selçuk İnan...
Transfer dönemimin adeta şov yapan ekiplerinden Galatasaray'da kadroya Luyindama dahil tam 14 isim dahil edildi. Ses getiren birçok transfere de imza atan sarı kırmızılılarda kadro operasyonu da yaz transfer dönemi bitmesine rağmen son hızla devam ediyor. İşte son dakika Galatasaray haberleri ve Selçuk İnan kararı...
Giriş Tarihi: 05.09.2019 17:12 Güncelleme Tarihi: 05.09.2019 17:46
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