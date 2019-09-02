02 Eylül 2019, Pazartesi

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TFF harcama limitlerini açıkladı! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye fark

Kulüp Lisans Kurulu, 2 Eylül 2019 tarih ve 5 No'lu toplantısında 2019-2020 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi. Buna göre Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile birlikte bütün takımların harcama limitleri belirlendi. İşte o liste...

Giriş Tarihi: 02.09.2019 20:32 Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 20:32
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TFF harcama limitlerini açıkladı! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye fark

27 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında, Ek XII'de ve Geçici Madde 2'de yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı:

YUKATEL DENİZLİSPOR: 78.184.551

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TFF harcama limitlerini açıkladı! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye fark

GENÇLERBİRLİĞİ: 78.184.551

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TFF harcama limitlerini açıkladı! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye fark

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ: 78.184.551

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TFF harcama limitlerini açıkladı! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye fark

GÖZTEPE A.Ş.: 80.571.656

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TFF harcama limitlerini açıkladı! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye fark

KASIMPAŞA A.Ş.: 74.004.038

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