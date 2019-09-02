TFF harcama limitlerini açıkladı! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye fark

Kulüp Lisans Kurulu, 2 Eylül 2019 tarih ve 5 No'lu toplantısında 2019-2020 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi. Buna göre Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile birlikte bütün takımların harcama limitleri belirlendi. İşte o liste...

Giriş Tarihi: 02.09.2019 20:32 Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 20:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





