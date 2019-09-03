03 Eylül 2019, Salı

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Radamel Falcao sosyal medyada taraftarı adeta çılgına çevirdi!

Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Havaalanında binlerce kişinin karşıladığı süper yıldız taraftara üçlü de çektirmeyi ihmal etmedi. Sarı-Kırmızılı camia ile kısa sürede kaynaşan Falcao'dan transfer sezonunun son saatlerine girilirken flaş bir paylaşım geldi ve bu paylaşım sonrası taraftar adeta çılgına döndü. İşte kısa süre içerisinde binlerce beğeni alan paylaşıma tepkiler...

Giriş Tarihi: 03.09.2019 00:39 Güncelleme Tarihi: 03.09.2019 00:39
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Radamel Falcao sosyal medyada taraftarı adeta çılgına çevirdi!

Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao geldiği gibi taraftarın gönlüne taht kurdu.

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Radamel Falcao sosyal medyada taraftarı adeta çılgına çevirdi!

Transfer sezonunun bitimine az bir süre kala resmi olarak açıklanması beklenen Falcao için Galatasaray resmi hesabından alev paylaşımı yapıldı.

Falcao da taraftarın transfer gerçekleşmeden yaşadıklarına atıfta bulunarak paylaşımın altına 'Admin Falcao sandım' yazması taraftarlar tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte o paylaşım ve yorumlar...

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Radamel Falcao sosyal medyada taraftarı adeta çılgına çevirdi!
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Radamel Falcao sosyal medyada taraftarı adeta çılgına çevirdi!
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Radamel Falcao sosyal medyada taraftarı adeta çılgına çevirdi!
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