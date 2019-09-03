03 Eylül 2019, Salı
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Radamel Falcao sosyal medyada taraftarı adeta çılgına çevirdi!
Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Havaalanında binlerce kişinin karşıladığı süper yıldız taraftara üçlü de çektirmeyi ihmal etmedi. Sarı-Kırmızılı camia ile kısa sürede kaynaşan Falcao'dan transfer sezonunun son saatlerine girilirken flaş bir paylaşım geldi ve bu paylaşım sonrası taraftar adeta çılgına döndü. İşte kısa süre içerisinde binlerce beğeni alan paylaşıma tepkiler...
Giriş Tarihi: 03.09.2019 00:39 Güncelleme Tarihi: 03.09.2019 00:39
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