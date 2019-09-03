Radamel Falcao sosyal medyada taraftarı adeta çılgına çevirdi!

Transfer sezonunun bitimine az bir süre kala resmi olarak açıklanması beklenen Falcao için Galatasaray resmi hesabından alev paylaşımı yapıldı.

Falcao da taraftarın transfer gerçekleşmeden yaşadıklarına atıfta bulunarak paylaşımın altına 'Admin Falcao sandım' yazması taraftarlar tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte o paylaşım ve yorumlar...