02 Eylül 2019, Pazartesi

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Son dakika transfer haberleri... İşte 4 büyüklerin detaylı transfer raporu

Süper Lig'de 17 Haziran'da başlayan transfer sezonu bu gece itibariyle sona eriyor. Transferde perdenin kapanmasına saatler kala Süper Lig ekipleri kadrolarını güçlendirmek için son hamlelerini yapıyor. Özellikle 4 büyükler transfer döneminin son günlerine gelinirken vitesi yükseltmişti. Ara transfer dönemi olan 4 Ocak tarihine kadrosuna yeni isimleri katamayacak olan ekipler, hata yapmak istemiyor ve bombalar ardı ardına geliyor. İşte Süper Lig'in 4 devi olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer raporu...

Giriş Tarihi: 02.09.2019 19:26 Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 19:27
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Son dakika transfer haberleri... İşte 4 büyüklerin detaylı transfer raporu

Bu sezon eski günlerine dönmek için transferde Başkane Ahmet Ağaoğlu ve teknik patron Ünal Karaman'ın liderliğinde birçok ismi kadrosuna katan Karadeniz ekibi Trabzonspor sezon sonunda şampiyonluk kupasını uzun bir aradan sonra taraftarlarına hediye etmek istiyor. Transfer sezonunu 9'u paf takımlardan olmak üzere 28 isimle tamamladı. İşte Fırtına'nın transfer raporu...

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Son dakika transfer haberleri... İşte 4 büyüklerin detaylı transfer raporu

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Son dakika transfer haberleri... İşte 4 büyüklerin detaylı transfer raporu

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Son dakika transfer haberleri... İşte 4 büyüklerin detaylı transfer raporu

OLCAY ŞAHAN

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Son dakika transfer haberleri... İşte 4 büyüklerin detaylı transfer raporu

BATUHAN ARTARSLAN

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