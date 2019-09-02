Son dakika transfer haberleri... İşte 4 büyüklerin detaylı transfer raporu

Süper Lig'de 17 Haziran'da başlayan transfer sezonu bu gece itibariyle sona eriyor. Transferde perdenin kapanmasına saatler kala Süper Lig ekipleri kadrolarını güçlendirmek için son hamlelerini yapıyor. Özellikle 4 büyükler transfer döneminin son günlerine gelinirken vitesi yükseltmişti. Ara transfer dönemi olan 4 Ocak tarihine kadrosuna yeni isimleri katamayacak olan ekipler, hata yapmak istemiyor ve bombalar ardı ardına geliyor. İşte Süper Lig'in 4 devi olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer raporu...