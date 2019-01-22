Tettehten Galatasaraya mesaj: Maaşımdan kesin

23 Ocak 2019, Çarşamba
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Tetteh'ten Galatasaray'a mesaj: "Maaşımdan kesin"
Golcü takviyesi peşinde olan Galatasaray'ın listesindeki Benjamin Tetteh sarı kırmızılı ekibe transferi kolaylaştıracak flaş bir mesaj gönderdi. 22 yaşındaki Ganalı oyuncu, sarı kırmızılı ekipte oynamak için Sparta Prag'a yapılan teklifin artırılması adına maaşında indirime gitmeyi teklif etti.
Giriş Tarihi: 22.01.2019 11:11 Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 11:17
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