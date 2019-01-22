23 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Tetteh'ten Galatasaray'a mesaj: "Maaşımdan kesin"

Golcü takviyesi peşinde olan Galatasaray'ın listesindeki Benjamin Tetteh sarı kırmızılı ekibe transferi kolaylaştıracak flaş bir mesaj gönderdi. 22 yaşındaki Ganalı oyuncu, sarı kırmızılı ekipte oynamak için Sparta Prag'a yapılan teklifin artırılması adına maaşında indirime gitmeyi teklif etti.

Giriş Tarihi: 22.01.2019 11:11 Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 11:17
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Tettehten Galatasaraya mesaj: Maaşımdan kesin

Galatasaray taraftarları açıklanacak golcü transferi haberini sabırsızlıkla beklerken sarı kırmızılı kulüp de çalışmalarını son sürat sürdürüyor.

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Tettehten Galatasaraya mesaj: Maaşımdan kesin

Aslan'ın transfer listesindeki isimlerden olan Benjamin Tetteh için geçtiğimiz günlerde 7.5 milyon euro'luk teklif yapılmıştı.

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Tettehten Galatasaraya mesaj: Maaşımdan kesin

Akşam'ın haberine göre, Alan Carvalho'nun transferini bitirme noktasına getiren ve ikinci bir ismi de renklerine katmak için çalışan sarı kırmızılı ekibe Tetteh'ten rahatlatan bir mesaj geldi.

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Tettehten Galatasaraya mesaj: Maaşımdan kesin

İngiliz ekibi Wolverhampton ve İspanyol temsilcisi Real Betis'in de talip olduğu Tetteh, Galatasaray'da forma giymek adına maaşında indirim yapmayı kabul etti.

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Tettehten Galatasaraya mesaj: Maaşımdan kesin

Ganalı oyuncu Cimbom'a menajeri Pavel Zika aracılığıyla mesaj yolladı ve sarı kırmızılıların Sparta Prag'a yaptığı teklifi yükseltmesi için kendi ücretinde toplam 1 milyon euroluk indirime gitmeyi teklif etti.

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