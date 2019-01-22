23 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

2018-2019 sezonu ara transfer dönemi biten transferleri

Ocak ayı ara transfer döneminde eksiklerini belirleyen takımlar çalışmalarına başladı. 2018 - 2019 sezonu ara transfer döneminde, Türkiye ve dünyada biten önemli transferler burada. (Galeri sürekli güncellenecektir...)

Giriş Tarihi: 22.01.2019 11:31 Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 18:21
  • 1
  • 152
2018-2019 sezonu ara transfer dönemi biten transferleri

Fernandao

Al Wahda > Bahia

  • 2
  • 152
2018-2019 sezonu ara transfer dönemi biten transferleri

Bogdan Stancu

Bedelsiz > Gençlerbirliği

  • 3
  • 152
2018-2019 sezonu ara transfer dönemi biten transferleri

Sullay Kaikai

Crystal Palace > Breda

  • 4
  • 152
2018-2019 sezonu ara transfer dönemi biten transferleri

Nikola Stojiljkovic

Braga > Mallorca (Kiralık)

  • 5
  • 152
2018-2019 sezonu ara transfer dönemi biten transferleri

Ashley Cole

LA Galacy > Derby

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