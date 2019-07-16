16 Temmuz 2019, Salı

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Ters köşe... Emre Mor'un menajeri Galatasaray'a kazık attı!

Galatasaray ile transfer görüşmesi halinde olan Emre Mor cephesinden ters köşe! Son dakika gelişmesine göre menajeri işi bitirmek için Fransa'ya uçtu. Emre Mor'un yeni adresi olması için yoğun mesai harcanan kulüp de belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.07.2019 19:41 Güncelleme Tarihi: 16.07.2019 19:43
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Ters köşe... Emre Mor'un menajeri Galatasaray'a kazık attı!

Bonservisi La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da bulunan ve Galatasaray ile transfer görüşmesi yapmak için menajeriyle İstanbul'a gelen Emre Mor transferinde Galatasaray'a şok haber...

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Ters köşe... Emre Mor'un menajeri Galatasaray'a kazık attı!

France Footbal'un haberine göre; genç futbolcunun menajeri, Galatasaray ile görüşmelerin sürdüğü esnada futbolcuyu Fransız devine önerdi.

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Ters köşe... Emre Mor'un menajeri Galatasaray'a kazık attı!

Lucas Ocampos'u Sevilla'ya satan, Mario Balotelli ile yollarını ayıran Marsilya'nın yeni oyuncu aradığına dikkat çeken Fransız basını, Emre'nin menajeri ile Marsilya'nın görüştüğünü belirtti.

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Ters köşe... Emre Mor'un menajeri Galatasaray'a kazık attı!

ZUBIZARETTA: "HAYIR, İSTEMEYİZ"

Ancak Marsilya'nın sportif direktörü Andoni Zubizarreta'nın Emre transferi ile ilgilenmediği ve menajerine olumsuz cevap verdiği kaydedildi.

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Ters köşe... Emre Mor'un menajeri Galatasaray'a kazık attı!

Emre Mor'un menajerlik şirketi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile transfer vetosunun ortadan kalktığını ve Türk futbolcunun transfer yapmasında bir engel kalmadığını açıklamıştı.

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