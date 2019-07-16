16 Temmuz 2019, Salı
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Ters köşe... Emre Mor'un menajeri Galatasaray'a kazık attı!
Galatasaray ile transfer görüşmesi halinde olan Emre Mor cephesinden ters köşe! Son dakika gelişmesine göre menajeri işi bitirmek için Fransa'ya uçtu. Emre Mor'un yeni adresi olması için yoğun mesai harcanan kulüp de belli oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 16.07.2019 19:41 Güncelleme Tarihi: 16.07.2019 19:43
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