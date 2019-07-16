16 Temmuz 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Napoli'den dudak uçuklatan teklif! Eljif Elmas derken...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe bir yandan da oyuncu satmak için uğraşıyor. Eljif Elmas ile uzun süredir ilgilenen Napoli, bu kez gözünü geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan yıldız isme çevirdi...

Giriş Tarihi: 16.07.2019 18:02
  • 1
  • 12
Napoli'den dudak uçuklatan teklif! Eljif Elmas derken...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe, bir yandan da oyuncu göndermeye çalışıyor.

  • 2
  • 12
Napoli'den dudak uçuklatan teklif! Eljif Elmas derken...

FFP denetimindeki iki kulüp de, futbolcu satışı yapmadan bonservis bedeliyle oyuncu transferi yapamıyor.

  • 3
  • 12
Napoli'den dudak uçuklatan teklif! Eljif Elmas derken...

Bu doğrultuda Galatasaray'da gözler Diagne'ye çevrilirken, Fenerbahçe de Eljif'ten tarihi bir bonservis bedeli bekliyordu.

  • 4
  • 12
Napoli'den dudak uçuklatan teklif! Eljif Elmas derken...

Fenerbahçeli Eljif Elmas için en ciddi teklif Napoli'dendi.

  • 5
  • 12
Napoli'den dudak uçuklatan teklif! Eljif Elmas derken...

Genç yıldızın gelecek sezon İtalya'da forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör