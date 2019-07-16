16 Temmuz 2019, Salı
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Napoli'den dudak uçuklatan teklif! Eljif Elmas derken...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe bir yandan da oyuncu satmak için uğraşıyor. Eljif Elmas ile uzun süredir ilgilenen Napoli, bu kez gözünü geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan yıldız isme çevirdi...
Giriş Tarihi: 16.07.2019 18:02
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