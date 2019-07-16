16 Temmuz 2019, Salı

A SPOR GALERİ

G.Saray bir transferi daha bitirdi! Geliyor...

Galatasaray'da gelecek sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için girişimlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Fatih Terim liderliğinde transferlerini sürdüren Sarı-Kırmızılılar şu ana kadar Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Ozornwafor, Adem Büyük gibi isimleri kadrosuna katmıştı. Birçok isimle de yollarını ayıran Aslan, Fernando Reges'i Sevilla'ya satmış, Badou Ndiaye ile ise sözleşme yenilememiş. Bu gelişmelerden sonra Fatih Terim'in orta saha için acil transfer talimatı vermiş ve girişimler başlamıştı. Galatasaraylı kurmayların girişimleri sonuç verdi ve Galatasaray orta saha konusunda mutlu sona ulaştı.

Giriş Tarihi: 16.07.2019 20:09 Güncelleme Tarihi: 16.07.2019 20:55
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G.Saray bir transferi daha bitirdi! Geliyor...

Galatasaray önümüzdeki sezona daha güçlü bir kadro kurmak için girişimlerini Fatih Terim önderliğinde sürdürüyor.

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G.Saray bir transferi daha bitirdi! Geliyor...

Gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüsleyerek 3. kez üste üste kupayı müzesine götürmek istiyor.

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G.Saray bir transferi daha bitirdi! Geliyor...

Transferde şu ana kadar Ryan Babel, Ozornwafor, Adem Büyük, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Emre Mor gibi isimlerle anlaşan Sarı-Kırmızılılar birçok isim için de temaslarına devam ediyor.

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G.Saray bir transferi daha bitirdi! Geliyor...

Sarı-Kırmızılılar orta sahanın başarılı ismi Fernando Reges'i 4.5 milyon euro'ya Sevilla'ya satmasının ardından, bu mevkiye takviye yapmak için girişimlerini hızlandırdı.

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G.Saray bir transferi daha bitirdi! Geliyor...

Bu mevki için birçok aday belirleyen Galatasaray'da, taraftarı en çok heyecanlandıran isim ise Manchester City'nin orta sahası Fabian Delph'ti fakat bu ismin Everton ile sözleşme imzalamasının ardından bu transfer suya düşmüştü.

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