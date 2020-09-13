13 Eylül 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'deki ayrılığı Rıdvan Dilmen açıkladı! İşte o isim ve bonservis bedeli

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı 3-1'lik sonuçla geçti. Karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulunan ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'deki ayrılığı da açıkladı. İşte o isim ve bonservis bedeli...

Giriş Tarihi: 13.09.2020 11:05
ABONE OL
  • 1
  • 23
Fenerbahçe'deki ayrılığı Rıdvan Dilmen açıkladı! İşte o isim ve bonservis bedeli

Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, futbol gündemiyle alakalı değerlendirmelerde bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 23
Fenerbahçe'deki ayrılığı Rıdvan Dilmen açıkladı! İşte o isim ve bonservis bedeli

İŞTE DİLMEN'İN YORUMLARI

Dünya yeni bir döneme girdi artık. Futbolda da böyle. Düşünsenize siyasetçisiniz mitinge çıkıyorsunuz, kimse yok. Tiyatrocusunuz, sahneye çıkıyorsunuz seyirci yok.

  • 3
  • 23
Fenerbahçe'deki ayrılığı Rıdvan Dilmen açıkladı! İşte o isim ve bonservis bedeli

Futbolda da böyle. Galatasaray ve Fenerbahçe seyirciyle 1-0 önde çıkıyordu maçlara. Daha fazla puan kaybetmelerini bekliyorum.

  • 4
  • 23
Fenerbahçe'deki ayrılığı Rıdvan Dilmen açıkladı! İşte o isim ve bonservis bedeli

Seyircisiz maçları avantaja çevirmeleri gerekenler, hakemlerdi. Baskı altındalardı, 8 hafta rahat rahat çalabilirlerdi gördükleri. Şu ana kadar hakemler kuralları biliyor. Küçük küçük detaylar vardı futbolda önemlidir.

  • 5
  • 23
Fenerbahçe'deki ayrılığı Rıdvan Dilmen açıkladı! İşte o isim ve bonservis bedeli

Açık oynayan Gaziantep'e karşı fırsatları değerlendirdi Galatasaray. İkinci yarıda daha dikkatli olsa farka giderdi. Günay'ın da hakkını vermek lazım, yediği 3 gole rağmen.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör