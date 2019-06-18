19 Haziran 2019, Çarşamba
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Terim'den savunmaya yeni formül
Luyindama'nın satış opsiyon hakkını elinde bulunduran Galatasaray'ın 30 Haziran'a kadar 6 milyon Euro yatırması gerekiyor. Sarı kırmızılı ekibin tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, kaynak bulunamaması ihtimaline karşın yıldız ismi gündemine adı.
Giriş Tarihi: 18.06.2019 23:32 Güncelleme Tarihi: 19.06.2019 07:59
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