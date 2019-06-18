19 Haziran 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Terim'den savunmaya yeni formül

Luyindama'nın satış opsiyon hakkını elinde bulunduran Galatasaray'ın 30 Haziran'a kadar 6 milyon Euro yatırması gerekiyor. Sarı kırmızılı ekibin tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, kaynak bulunamaması ihtimaline karşın yıldız ismi gündemine adı.

Giriş Tarihi: 18.06.2019 23:32 Güncelleme Tarihi: 19.06.2019 07:59
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Terim'den savunmaya yeni formül

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Christian Luyindama'nın takımda kalmasını çok istiyor.

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Terim'den savunmaya yeni formül

Fakat Galatasaray'ın 6 milyon euro'luk opsiyon hakkını kullanmak için sadece 12 günü kaldı.

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Terim'den savunmaya yeni formül

Başarılı futbolcuyu, Standard Liege'ten kiralayan ve oldukça memnun kalan Cimbom, sözleşmesine satış alma opsiyonu da koymayı ihmal etmemişti.

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Terim'den savunmaya yeni formül

Luyindama'nın tapusunu almak için 30 Mayıs'a kadar 6 milyon Euro ödemesi gereken sarıkırmızılılar, Liege'ten bir aylık uzatma istedi.

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Terim'den savunmaya yeni formül

KİRALIK ALINACAK

Belçika ekibi, 30 Haziran'a kadar bekleme kararı alsa da henüz oyuncunun bonservisi için para bulunmuş değil.

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