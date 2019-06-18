18 Haziran 2019, Salı

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Kayserispor'dan Deniz Türüç açıklaması! Galatasaray...

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Deniz Türüç'ün hangi takıma transfer olacağına dair açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 18.06.2019 17:54 Güncelleme Tarihi: 18.06.2019 17:56
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Kayserispor'dan Deniz Türüç açıklaması! Galatasaray...

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi Seçimli Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştirecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da kulüp başkanı Başkanı Erol Bedir, transfer görüşmelerini de sürdürüyor.

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Kayserispor'dan Deniz Türüç açıklaması! Galatasaray...

Sarı Kırmızılı takımın en önemli isimlerinden birisi olan Deniz Türüç ile ilgili çıkan transfer haberleri ile ilgili olarak konuşan Başkan Erol Bedir, gerek Galatasaray'dan gerekse Fenerbahçe'den resmi bir teklif gelmediğine söyledi.

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Kayserispor'dan Deniz Türüç açıklaması! Galatasaray...

Başkan Bedir, "Deniz Türüç hangi takımda oynamak ister, kimi tercih eder bilemiyorum.

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Kayserispor'dan Deniz Türüç açıklaması! Galatasaray...

Ancak Deniz ile 1 yıllık daha sözleşmemiz var. Burada olmaktan da mutlu" dedi.

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Kayserispor'dan Deniz Türüç açıklaması! Galatasaray...

Deniz Türüç ile ilgili tasarruflarını daha öncede açıkladıklarının altını çizen Başkan Erol Bedir, "Gerçekten Deniz Türüç'ü isteyen varsa, bizimle anlaşmaya varmadan da alıp götürebilir.

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