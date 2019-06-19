19 Haziran 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Diagne'dan sürpriz hamle! Terim'le görüştü, indirim yaptı

Takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak edilen, sarı kırmızılı ekibin gelecek sezon ki kadrosunda düşünülmediği iddia edilen ve kısa süre önce sosyal medya hesabından Galatasaray'ı silerek Galatasaray'dan ayrılacağı şeklinde haberlerin çıkmasına neden olan Mbaye Diagne'den sürpriz bir hamle daha geldi.

Giriş Tarihi: 19.06.2019 00:08 Güncelleme Tarihi: 19.06.2019 07:59
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Diagne'dan sürpriz hamle! Terim'le görüştü, indirim yaptı

Suudi Arabistan takımların kıskacındaki Mbaye Diagne, Senegalli Milli Takım kampında açıklamalarda bulundu.

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Diagne'dan sürpriz hamle! Terim'le görüştü, indirim yaptı

Transfer söylentilerinin kendisini etkilemediğini ifade eden Senegalli golcü, "Şu anda burada olduğum için çok mutluyum, transferle ilgilenmiyorum ve burada olmamın keyfini çıkarıyorum" dedi.

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Diagne'dan sürpriz hamle! Terim'le görüştü, indirim yaptı

FORMA İÇİN SAVAŞIRIM

Milli Takım'a büyük önem verdiğini ifade eden Diagne, "Forma şansı verildiği zaman kimseyi hayal kırıklığına uğratmamak için elimden geleni yapıyorum, savaşıyorum. Bence bir forvet oyuncusundan istenen şey, kafa olarak iyi durumda olmak ve en önemlisi gol atmak. Ben bunlara hazırım" şeklinde konuştu.

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Diagne'dan sürpriz hamle! Terim'le görüştü, indirim yaptı

FATİH TERİM'LE KONUŞTU

2.3 milyon euro'luk maaşının 3 milyon euro'ya yükseltilmesini isteyen fakat olumsuz cevap alan Mbaye Diagne, Fatih Terim'i aradı ve kendisiyle çalışıp çalışmak istemediğini sordu.

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Diagne'dan sürpriz hamle! Terim'le görüştü, indirim yaptı

Terim'in Senegalli oyuncuya, "Seninle çalışmak istemesem 6 ay önce alınman için rapor vermezdim" dedi.

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