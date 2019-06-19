Diagne'dan sürpriz hamle! Terim'le görüştü, indirim yaptı

FORMA İÇİN SAVAŞIRIM

Milli Takım'a büyük önem verdiğini ifade eden Diagne, "Forma şansı verildiği zaman kimseyi hayal kırıklığına uğratmamak için elimden geleni yapıyorum, savaşıyorum. Bence bir forvet oyuncusundan istenen şey, kafa olarak iyi durumda olmak ve en önemlisi gol atmak. Ben bunlara hazırım" şeklinde konuştu.