19 Haziran 2019, Çarşamba
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Diagne'dan sürpriz hamle! Terim'le görüştü, indirim yaptı
Takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak edilen, sarı kırmızılı ekibin gelecek sezon ki kadrosunda düşünülmediği iddia edilen ve kısa süre önce sosyal medya hesabından Galatasaray'ı silerek Galatasaray'dan ayrılacağı şeklinde haberlerin çıkmasına neden olan Mbaye Diagne'den sürpriz bir hamle daha geldi.
Giriş Tarihi: 19.06.2019 00:08 Güncelleme Tarihi: 19.06.2019 07:59
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