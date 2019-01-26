Fatih Terimden istifa açıklaması

26 Ocak 2019, Cumartesi
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Fatih Terim'den istifa açıklaması
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Göztepe'yi 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 26.01.2019 21:49 Güncelleme Tarihi: 26.01.2019 22:02
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