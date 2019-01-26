26 Ocak 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'den istifa açıklaması

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Göztepe'yi 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 26.01.2019 21:49 Güncelleme Tarihi: 26.01.2019 22:02
  • 1
  • 16
Fatih Terimden istifa açıklaması

Maçı genel anlamda değerlendiren Terim, transfere dair de önemli bilgiler verdi ve transfer tarihini açıkladı. İşte o sözler:

  • 2
  • 16
Fatih Terimden istifa açıklaması

"Takımın kazanma arzusundan memnunum. Çok iyi mücadele ettiler. 21. şampiyonluğu aldığımız yerde böyle önemli bir galibiyet aldığımız için mutluyum."

  • 3
  • 16
Fatih Terimden istifa açıklaması

"Bazen antrenmanda çalıştığınız taktikleri çamura da saplayabilirsiniz. Bizim için tersi oldu tabii. Oyunun neredeyse her döneminde etkili olan bizdik. Göztepe iyi bir takım, bizi sıkıştırdığı zamanlar oldu ama genel üstünlük bizdeydi."

  • 4
  • 16
Fatih Terimden istifa açıklaması

"Zorlu zemin. Tabii havaya bir şey deme hakkımız yok ama sahaya bir şey deme hakkımız var. Böyle bir ligde daha iyi şartlarda oynamak ister herkes. İnşallah önemli sakatlıklar olmamıştır."

  • 5
  • 16
Fatih Terimden istifa açıklaması

"Sanıyorum son günlerin en popüler sorusu bu, transfer. İsimler üzerinden konuşmak istemiyorum ama bazen transfer yapmak istediğinizde paranız olmuyor, paranız olduğunda da zamanınız olmuyor. Tüm arkadaşların müthiş özveriyle çalıştığına inanıyorum."

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör