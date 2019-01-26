26 Ocak 2019, Cumartesi
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Galatasaray Wilfried Bony ile anlaşmak üzere!
Spor Toto Süper Lig'de Göztepe deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile dönen Galatasaray, forvet transferinde de mutlu sona ulaşmaya yakın. Swansea forması giyen Wilfried Bony'nin Galatasaray ile anlaşmak üzere olduğu ifade edildi.
Giriş Tarihi: 26.01.2019 23:19
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