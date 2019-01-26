Galatasaray Wilfried Bony ile anlaşmak üzere!

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile dönen Galatasaray, forvet transferinde de mutlu sona ulaşmaya yakın. Swansea forması giyen Wilfried Bony'nin Galatasaray ile anlaşmak üzere olduğu ifade edildi.