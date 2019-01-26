26 Ocak 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Göztepe - Galatasaray maçından kareler

Spor Toto Süper Lig'in 19.haftasında Galatasaray, Göztepe deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile döndü.

Giriş Tarihi: 26.01.2019 21:01
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Göztepe - Galatasaray maçından kareler
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Göztepe - Galatasaray maçından kareler
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Göztepe - Galatasaray maçından kareler
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Göztepe - Galatasaray maçından kareler
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Göztepe - Galatasaray maçından kareler
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