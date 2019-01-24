24 Ocak 2019, Perşembe

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Terim isyan etti Cimbom o isim için teklif yükseltti

Galatasaray'da halen beklenen golcü transferinin gerçekleşmemesi sarı kırmızılı camiada özellikle taraftarları rahatsız ederken, teknik direktör Fatih Terim de takviye gelmemesi nedeniyle gün geçtikçe sabrını kaybediyor...

Giriş Tarihi: 24.01.2019 11:03 Güncelleme Tarihi: 24.01.2019 11:17
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Terim isyan etti Cimbom teklif yükseltti
Terim isyan etti Cimbom teklif yükseltti

Galatasaray'da merakla beklenen golcü transferi bir türlü gerçekleşemeyince Teknik Direktör Fatih Terim sonunda isyan etti.

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Terim isyan etti Cimbom teklif yükseltti
Terim isyan etti Cimbom teklif yükseltti

Bitmek üzere denilen Alan Carvalho ve Pato transfererinde her şey olumlu giderken İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın Dubai'den eli boş dönmesi sonrası Florya Metin Oktay Tesisleri'nde haberi alan Fatih Terim'in morali sıfıra indi.

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Terim isyan etti Cimbom teklif yükseltti
Terim isyan etti Cimbom teklif yükseltti

Hafta sonu Göztepe ile oynanacak olan lig karşılaşmasında sahaya yine forvetsiz olarak çıkacak olan sarı kırmızılı ekibin tecrübeli hocası bu gelişme sonrası isyan ederken antrenmanda da oldukça moralsizdi.

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Terim isyan etti Cimbom teklif yükseltti
Terim isyan etti Cimbom teklif yükseltti

Terim, Ankaragücü maçında etkili bir oyun sergileyen Sinan Gümüş ile Henry Onyekuru'yu yine gol umudu olarak ilk 11'de sahaya sürmek zorunda kalacak.

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Terim isyan etti Cimbom teklif yükseltti
Terim isyan etti Cimbom teklif yükseltti

Öte yandan, Terim'in transferlerle ilgili olarak Albayrak ile de bir görüşme yaptığı öğrenildi.

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