24 Ocak 2019, Perşembe
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Terim isyan etti Cimbom o isim için teklif yükseltti
Galatasaray'da halen beklenen golcü transferinin gerçekleşmemesi sarı kırmızılı camiada özellikle taraftarları rahatsız ederken, teknik direktör Fatih Terim de takviye gelmemesi nedeniyle gün geçtikçe sabrını kaybediyor...
Giriş Tarihi: 24.01.2019 11:03 Güncelleme Tarihi: 24.01.2019 11:17
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Terim isyan etti Cimbom teklif yükseltti
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Terim isyan etti Cimbom teklif yükseltti
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Terim isyan etti Cimbom teklif yükseltti
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Terim isyan etti Cimbom teklif yükseltti
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Terim isyan etti Cimbom teklif yükseltti
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