24 Ocak 2019, Perşembe

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Serdar Aziz Fenerbahçe yolunda! Galatasaray ile yollarını ayırdı

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Serdar Aziz ile alakalı sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı. Sarı kırmızılı takım Serdar Azizile yollarını ayırdı. Taraflar sözleşmenin feshedilmesi için anlaşmaya ardı.

Giriş Tarihi: 24.01.2019 11:36 Güncelleme Tarihi: 24.01.2019 12:32
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Serdar Aziz Fenerbahçe yolunda! Galatasaray ile yollarını ayırdı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, çalışma prensibine uymadığı için Serdar Aziz'i ligin ikinci yarısı için düşünmediğini ifade etmiş ve milli oyuncu transfer listesine konulmuştu.

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Serdar Aziz Fenerbahçe yolunda! Galatasaray ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Serdar ise alacakları olduğunu belirtip bunları tahsil etmeden ayrılmayacağını söylemişti.

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Serdar Aziz Fenerbahçe yolunda! Galatasaray ile yollarını ayırdı

İki taraf arasında sözleşmenin feshi için anlaşma sağlandı. Resmi açıklama bekleniyor.

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Serdar Aziz Fenerbahçe yolunda! Galatasaray ile yollarını ayırdı

G.Saray'da Serdar Aziz dönemi bugün sona eriyor. 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi gün içinde feshedilecek ve resmi açıklama yapılacak.

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Serdar Aziz Fenerbahçe yolunda! Galatasaray ile yollarını ayırdı

Serdar Aziz'in Galatasaray'dan ne kadar alacağı vardı?

Serdar Aziz'in Galatasaray'dan 2.6 milyon euroluk bir alacağı vardı. Oyuncu için KAP'a yapılan bildirimde yıllık ücreti 2 milyon euro olarak belirtilmişti.

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