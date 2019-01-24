24 Ocak 2019, Perşembe
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Serdar Aziz Fenerbahçe yolunda! Galatasaray ile yollarını ayırdı
Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Serdar Aziz ile alakalı sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı. Sarı kırmızılı takım Serdar Azizile yollarını ayırdı. Taraflar sözleşmenin feshedilmesi için anlaşmaya ardı.
Giriş Tarihi: 24.01.2019 11:36 Güncelleme Tarihi: 24.01.2019 12:32
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!